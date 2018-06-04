Эксперт рассказал, что поможет космонавтам покорять другие планеты

В России готовят к испытаниям многоразовую космическую ракету сверхлегкого класса. Это – технологический прорыв, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

По его словам, программа создания перспективной многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса реализуется совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией. Уже завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока.

"Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель", – рассказал ученый.

Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки до 600 килограммов. По предварительным расчетам, стоимость вывода будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород – сжиженный метан". Запускать ракеты планируется с мобильных комплексов.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин полагает, что этот шаг повлечет за собой новые технические достижения.

"Испытания возвращаемой ступени ракеты – это, безусловно, большое техническое и инженерное достижение. Речь идет об экономии значительных средств. Но главным образом это технологический прорыв, который позволит идти по пути пилотируемой космонавтики, в том числе, по программам покорения других планет. Это позволяет выполнять очень сложные программы. Поэтому будем надеяться, что в 2022 году мы все успешно испытаем. Развитие космонавтики должно интенсивно продолжаться, мы ни в коем случае не должны уступать свои позиции, потому что развитие космонавтики – это та отрасль, которая ведет за собой научные, инженерные, технические достижения", — отметил Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

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