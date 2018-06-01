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Эксперт: шантаж "Нафтогаза" по тарифам на транзит – во вред самой Украине

19:5901.06.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской областиГазовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Киев готов сохранить ставку транзита российского газа в 2020-2028 годах, но при условии повышения тарифов в 2018-2019 годах, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Солозобов назвал подобную позицию неадекватной.

 Украинская компания "Нафтогаз" заявила, что готова сохранить стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы на нынешнем уровне, если "Газпром" согласится на рост тарифов в 2018-2019 годах в общей сложности на 2,3 млрд долларов.

Как пишет "Коммерсант", "Нафтогаз" предложил несколько вариантов. В первом случае предусматривается, что "Газпром" будет самостоятельно бронировать мощности газотранспортной системы Украины. Тогда применимым правом для контракта будет украинское, которое, как утверждает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством Евросоюза.

Второй вариант предполагает продажу голубого топлива "Нафтогазу" на восточной границе Украины и обратную покупку на западной. Тогда плату за транзит оформят как маржу между сделками, а правом для контракта будет шведское.

В Киеве исходят из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018-2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 млрд долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 млрд долларов – с ростом тарифа примерно на 33%.

По информации источников газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 млрд кубометров, "Нафтогаз" хочет потребовать в арбитраже компенсации за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов высказал мнение, что подобная позиция "Нафтогаза" будет вредить самой Украине.

"После эпизода с (Аркадием) Бабченко украинскую элиту сложно воспринимать серьезно. Это "фейк"- государство, которое ищет очень странные поводы к переговорам. Пусть потребуют, а там посмотрим…Я не вижу в этом проблем для России. Россия имеет хороший проект "Северный поток – 2", который поддерживают серьезные бизнес-круги Германии, там понимают, что шантаж со стороны проамериканских правительств Украины и Польши самим им — только во вред. Европа хочет развиваться, Россия готова сотрудничать с Европой. А те марионетки, которые выдвигают неадекватные условия, абсолютно не нужны для серьезного бизнеса. Я не считаю это серьезным разговором – предложение о росте тарифов", — сказал Юрий Солозобов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Константин Шулика
Пора уже привыкнуть к нищебродам...
20:33
01.06.2018
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Пионер 74
вот ведь территория)) Им светит снижение транзита газа в 80%, им бы сидеть и в тряпочку молчать, что бы не вспомнили и вообще до 100% не снизили, ну или покаяться, а они ещё и шантажируют) Как говорят - совсем нюх потеряли)
20:50
01.06.2018
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