Мнение: "Укрспирт" – одна из немногих "курочек", которые несут золотые яйца

Украина может остаться без своей водки, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов высказал мнение о том, что происходит с "Укрспиртом", и как эта ситуация отразится на украинской экономике.

Счета единственного производителя спирта на Украине "Укрспирт" арестовали из-за претензий Государственной фискальной службы, сообщает "112ua".

Ведомство требует уплаты 205 млн гривен (около 8 млн долларов) в качестве штрафа за нарушения правил отпуска алкогольной продукции. С этой суммой "Укрспирт" не согласен и оспаривает ее в суде.

В компании после ареста счетов пояснили, что располагают минимальными запасами зерна, из которого можно производить спирт, но новое они закупить не в состоянии. Также не под силу предприятию оплатить поставки газа, поэтому "Укрспирт" будет вынужден прекратить отгрузки ликероводочным предприятиям.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что речь может идти о переделе собственности.

"Здесь, скорее всего, очередной этап передела собственности. Ведь, как мы знаем, "Укрспирт" на Украине является монополистом для ликероводочных предприятий, и в этом отношении это одна из немногих оставшихся курочек, которые несут золотые яйца – обладая монопольной возможностью на обширном украинском рынке, всегда можно прогнозировать достаточно высокую прибыль. Но, исходя из нынешней конъюнктуры происходящего в стране, ситуация с "Укрспиртом" закономерна. Кто будет следующий? Кабинет министров принял постановление о целом ряде приватизаций по крупнейшим предприятиям Украины в следующем году. Вполне возможно, что одно из них будет также арестовано, и в интересах финансово-промышленных групп будут вестись переговоры о том, кто что будет контролировать. Конечно, все это негативно сказывается на и так кризисной экономике Украины", – сказал Денис Денисов.

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