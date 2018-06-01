Эксперт прокомментировал планы США модернизировать "самолет Судного дня"

Пентагон хочет модернизировать "самолет Судного дня", пишут СМИ. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что оборудование на подобном лайнере должно постоянно совершенствоваться.

Министерство обороны США собирается приступить к модернизации Boeing E-4B, который также известен как "самолет Судного дня", сообщает RT со ссылкой на соответствующий контракт.

Пентагон ищет подрядчика, который разработает программное обеспечение, а также оснастит борт современными ядерными и коммуникационными системами. Компании-исполнителю предстоит провести летные испытания обновленных систем, которые необходимы для устранения проблем, не обнаруженных во время наземных проверок.

Сотрудники компании, которые будут заниматься поддержкой и модернизацией лайнера, должны иметь доступ к высочайшему уровню секретности. Ожидается, что проект модернизации стартует в начале 2019 года.

"Самолет Судного дня" предназначен для президента США, главы Минобороны и других представителей американского высшего руководства. Его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены. Лайнер может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов отметил, что оборудование самолета должно постоянно совершенствоваться.

"Это воздушный командный пункт для тех, кто имеет управление ядерными силами и средствами. И, безусловно, самолеты такого класса нуждаются в хорошем радиолокационном, радиотехническом, радиосвязном оборудовании. Самолеты должны себе обеспечивать защиту от возможной атаки с воздуха истребительной авиации или ПВО наземного базирования. Такие системы есть, они, как правило, модернизируются и идут не только в ногу со временем, а идут впереди. То есть на этих самолетах – командных пунктах внедряются самые новые разработки, самые новые технологии, потому что от этого зависит безопасность, возможность управления при определенных условиях государством и его вооруженными силами", – сказал Владимир Попов.

В России также ведется работа по модернизации воздушного пункта управления – российского "самолета Судного дня", пишет RT.

Так, в 2016 году транспортный лайнер Ил-96-400 был оснащен узлом спецсвязи. При этом, как сообщалось в СМИ ранее, в стране идет разработка лайнера третьего поколения на базе Ил-96-400, который сможет заменить более старый борт Минобороны.

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