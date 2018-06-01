Глава украинской общины Крыма о ситуации с Вышинским: Украина деградирует

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Суд в Херсоне оставил под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В эфире радио Sputnik председатель РОО "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина высказала мнение, что Киев в очередной раз продемонстрировал произвол.

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения", – сказал судья.

Кроме того, в силе остается постановление следственного судьи об аресте на два месяца, больше оно не подлежит обжалованию.

В ходе заседания Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения. Журналист сослался на то, что он гражданин Российской Федерации. Он также заявил о намерении отказаться от украинского гражданства.

В эфире радио Sputnik председатель РОО "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина высказала мнение, что Киев в очередной раз продемонстрировал произвол.

"В очередной раз сталкиваемся с агрессией Украины по отношению к своим же гражданам. Украина пытается себя показать цивилизованным европейским государством, но своими выходками, своими действиями показывает обратное – что она деградирует и откатывается назад. И ситуация с журналистом – яркий тому пример. Вышинский отказался от гражданства Украины и обратился к президенту Путину, потому что знает, что Россия поможет, что Россия – демократическая страна, правовое государство, которое защищает своих граждан, в отличие от соседнего государства. То, что сейчас делает Украина, идет вразрез с теми словами, которые говорит ее президент. Ни о какой демократии там даже речи быть не может. Это очередная сказка Петра Порошенко", – сказала Анастасия Гридчина.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной.

В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

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