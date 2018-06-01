Словацкий журналист: СБУ сделала из меня дурака

Украинское правительство и доверие – два понятия, которые после истории с Аркадием Бабченко сложно совместить. Такое мнение высказал в интервью Sputnik словацкий журналист Душан Керны.

Обозреватель словацкой газеты Slovenské národné noviny Душан Керны (Dušan Kerný) заявил, что после истории с "убийством" и последующим "воскрешением" Аркадия Бабченко журналисты будут с недоверием воспринимать любую официальную информацию из Киева.

Во вторник власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ). Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, имеющей целью предотвратить покушение на журналиста. Подозреваемого в организации покушения – гражданина Украины Бориса Германа – задержали в среду в Киеве. В четверг суд арестовал его на два месяца.

Украинские власти заманили мировую общественность в информационную ловушку – такое мнение высказал Душан Керны в интервью Sputnik-Чехия.

"В Словакии случай "убийства" и "воскресения" журналиста, живущего в Киеве критика Кремля, расширил журналистский словарь. Речь идет об инсценировке, о медийном шоу. Пишут о любительщине, о том, что в "украинской бондиане" обнаружили много ошибок и противоречий. Никогда прежде не вызывал такого удивления факт, что тайные службы, которые, скорее, специализируются на молчании, вываливали на обозрение общественности столько вещей, о которых обычно не говорят. Речь идет об информационной ловушке, в которую попала мировая общественность. Понятно, что теперь она не в восторге. Международные журналистские организации не просто расстроены, они жестко критикуют действия Киева. Такие журналисты, как я, которые также попались в информационную ловушку (весь этот случай сделал из меня дурака, льющего слезы над смертью отца шестерых детей), вспомнят теперь все свои старые претензии, которых у них, да и у многих словацких политиков, скопились к киевскому правительству. Украинское правительство и доверие – два понятия, которые сложно совместить", – считает Душан Керны.

То же, по его мнению, можно сказать об украинских службах безопасности.

"На заявления украинских служб безопасности теперь будут смотреть с недоверием. Господствует мнение, что их утверждения требуют проверки. Учитывая инсценировку убийства журналиста и многочисленные заявления украинских политиков о том, что за этим якобы убийством стоит Москва, что след ведет в Кремль и к российским спецслужбам, можно сказать, что это новый вид информационной войны с использованием спецслужб, которую ведет государство, стремящееся наладить максимально хорошие связи с НАТО. Поэтому необходимо сохранять дистанцию, вспомнить всех тех, кто желал наладить отношения с Западом за счет антироссийской риторики, ограничить свободу слова на Украине и разжигать ненависть к России", – сказал Душан Керны.

Ранее пресса разных стран осудила инсценировку Службой безопасности Украины убийства Аркадия Бабченко. Такую же позицию заняли международные журналистские объединения.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Международная федерация журналистов заявила, что считает инсценировку убийства Бабченко неприемлемой. Генсек организации Антони Белланже подчеркнул, что недопустимо лгать журналистам и вводить в заблуждение миллионы людей.

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