Словацкий журналист: СБУ сделала из меня дурака

Обозреватель словацкой газеты Slovenské národné noviny Душан Керны (Dušan Kerný) заявил, что после истории с "убийством" и последующим "воскрешением" Аркадия Бабченко журналисты будут с недоверием воспринимать любую официальную информацию из Киева.
Украинские власти заманили мировую общественность в информационную ловушку – такое мнение высказал Душан Керны в интервью Sputnik-Чехия.
"В Словакии случай "убийства" и "воскресения" журналиста, живущего в Киеве критика Кремля, расширил журналистский словарь. Речь идет об инсценировке, о медийном шоу. Пишут о любительщине, о том, что в "украинской бондиане" обнаружили много ошибок и противоречий. Никогда прежде не вызывал такого удивления факт, что тайные службы, которые, скорее, специализируются на молчании, вываливали на обозрение общественности столько вещей, о которых обычно не говорят. Речь идет об информационной ловушке, в которую попала мировая общественность. Понятно, что теперь она не в восторге. Международные журналистские организации не просто расстроены, они жестко критикуют действия Киева. Такие журналисты, как я, которые также попались в информационную ловушку (весь этот случай сделал из меня дурака, льющего слезы над смертью отца шестерых детей), вспомнят теперь все свои старые претензии, которых у них, да и у многих словацких политиков, скопились к киевскому правительству. Украинское правительство и доверие – два понятия, которые сложно совместить", – считает Душан Керны.
То же, по его мнению, можно сказать об украинских службах безопасности.
"На заявления украинских служб безопасности теперь будут смотреть с недоверием. Господствует мнение, что их утверждения требуют проверки. Учитывая инсценировку убийства журналиста и многочисленные заявления украинских политиков о том, что за этим якобы убийством стоит Москва, что след ведет в Кремль и к российским спецслужбам, можно сказать, что это новый вид информационной войны с использованием спецслужб, которую ведет государство, стремящееся наладить максимально хорошие связи с НАТО. Поэтому необходимо сохранять дистанцию, вспомнить всех тех, кто желал наладить отношения с Западом за счет антироссийской риторики, ограничить свободу слова на Украине и разжигать ненависть к России", – сказал Душан Керны.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".
Международная федерация журналистов заявила, что считает инсценировку убийства Бабченко неприемлемой. Генсек организации Антони Белланже подчеркнул, что недопустимо лгать журналистам и вводить в заблуждение миллионы людей.
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