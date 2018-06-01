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Эксперт об иске по "Северному потоку-2": шансов у экологов было мало

15:3801.06.2018
(обновлено: 15:39 01.06.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Суд в Германии отклонил жалобу экологов по строительству и эксплуатации "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение судей.

Высший административный суд в Грайфсвальде отклонил жалобу Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе суда.

Суд в Грайфсвальде принял жалобу экологов 5 марта.

При строительстве Северного потока-2 вкладывают много средств в экологию
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Эксперт прокомментировал действия экологов NABU по "Северному потоку-2"
"Высший административный суд в земле Мекленбург – Передняя Померания решением от вчерашнего дня отклонил требование Союза защиты природы Германии, в том числе направленное против утверждения плана строительства и эксплуатации газопровода "Nord Stream 2"", – сообщается в документе.

Отмечается, что, принимая такое решение, суд исходил из соблюдения баланса интересов. Суд пришел к выводу, что общественная заинтересованность в немедленном строительстве и вводе в эксплуатацию газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок приоритетна по сравнению с интересом экологов.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал решение судей.   

"Противники проекта будут пытаться помешать ему до самого конца. Другой вопрос, что вряд ли им это удастся. Та же история с экологами показывает, что Германия целенаправленно реализует строительство газопровода просто потому, что ей это выгодно – через нее будет проходить транзит, а главное, что для нее газ будет поступать напрямую, без посредников. Кроме того,  было понятно, что претензии экологов к экологии никакого отношения не имеют. Эти люди подали одновременно иски в тех странах, которые выдали разрешения на строительство – это Финляндия и Германия. Возникает вопрос: если первый "Северный поток" уже несколько лет работает, окружающей среде не вредит, и рядом кладут такую же трубу, то почему она должна вредить экологии? Понятно, что все эти иски политически мотивированные. Тем более что немцы выдавали разрешение на строительство не просто так. Они год проводили всевозможные исследования, и оспорить эти результаты – это поставить под сомнение компетенции немецких регулирующих органов. Поэтому шансов у экологов было мало", – сказал Игорь Юшков.  

Трубы для Северного потока — 2 . Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
"В надежде на истерию". Мнение о призыве WWF к ФРГ по "Северному потоку-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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