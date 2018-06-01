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"Пьянство, наркотики и драки". Политолог о быте украинской армии

14:3701.06.2018
(обновлено: 14:39 01.06.2018)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая областьСолдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
ВСУ превращаются в криминальную армию: почти четверть личного состава – подозреваемые или преступники. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что озвучиваемые Киевом цифры не отражают полноты картины.

Почти каждый четвертый украинский военнослужащий – фигурант уголовного дела. Бойцы совершают преступления от малозначительных до тяжких, от самоволок до изнасилований и убийств. Кроме того, армия несет внушительные небоевые потери, в том числе из-за суицидов. При этом, как выяснило РИА Новости, официальный Киев сознательно мобилизовал в ряды ВСУ и Нацгвардии лиц с криминальным прошлым, из которых планировали создать аналог заградотрядов.

Солдаты ВСУ на позиции возле города Артёмовск
© AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak
Политолог: армия Украины теряет стимул к тому, чтобы выглядеть достойно

Как ранее сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, с апреля 2014 года на Украине заведено более 27 тысяч уголовных дел против 43 тысяч военнослужащих. Если учитывать среднюю численность Вооруженных сил страны за этот период, то получается, что четверть личного состава – подозреваемые или преступники.

По словам Матиоса, за неполные пять месяцев этого года военнослужащие совершили 5179 преступлений. Год назад было еще хуже: за четыре месяца – около 7,5 тысячи.

Самые распространенные – самоволки, дезертирство, присвоение военного имущества и его утрата, неподчинение командирам, халатное отношение к службе, нарушение уставных норм и правил обращения с оружием, уклонение от службы и превышение служебных полномочий. А также кражи, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования, убийства. В 2017 году заведено 97 уголовных дел по статье о госизмене. 

Личные вещи бойцов ВСУ, найденные в Днепропетровской области
© Фото : гуманитарная миссия "Черный тюльпан"
Политолог: сокрытие военных потерь – это уже традиция украинских силовиков

Матиос рассказал также и о "впечатляющих", по его словам, небоевых потерях: примерно тысяча убитых и три тысячи раненых. Основные причины – злоупотребление алкоголем, неосторожное обращение с оружием, неуставные отношения и суицид.

Причем за последние три года украинская армия увеличилась почти вдвое – со 150 тысяч до 255 тысяч, превысив максимум (250 тысяч), установленный законом.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что озвученные главным военным прокурором Украины данные – это только "вершина айсберга".

"Я думаю, что эти цифры (о преступлениях в ВСУ – ред.) не отражают полноты картины. Поскольку хоть Матиос уже и не первый раз публикует подобные данные, многое из преступлений остается неизвестным. Это лишь верхушка айсберга, которая показывает, что существенная деградация есть, что и мародерство, и пьянство, и наркотики, и драки, и расстрел сослуживцев и командования – это уже быт украинской армии, это данность. Поэтому, собственно, и результаты такие неутешительные – небоевые потери превышают боевые", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, вряд ли в сегодняшней ситуации можно как-то изменить положение дел.

"Говорить о том, что эту ситуацию можно как-то исправить, наверное, не стоит. Поскольку для этого необходимо прекратить конфликт и наладить как-то экономическую ситуацию в стране, чтобы люди не шли на войну ради источника на существование. Власть на Украине сегодня в руках "партии войны" во главе с президентом страны. Поэтому война существует как такой центральный государственный процесс, поэтому будут и существовать вот эти "побочные эффекты", если их так можно назвать", – считает политолог.

По его словам, все реформы на Украине, в том числе в военной сфере, проводятся лишь для видимости.

"Вообще любые реформы, которые сейчас проводит украинское государство, носят имитационный характер для существования коррупционной машины, пополняющей благосостояние людей, находящихся у власти. Все деньги, заходящие в страну, так или иначе, оседают в карманах тех или иных "государственных мужей" или олигархов, которым принадлежат заводы, куда эти деньги распределяются. Это касается и оборонной промышленности, и оборонного направления, и военного направления в целом", – заключил Александр Асафов.

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Какой президент и верховная рада - такая и "армия" !!! "Пьянство, наркотики и драки"!!!
14:51
01.06.2018
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