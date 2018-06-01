Экономист: последствия торговой войны США и ЕС могут быть катастрофическими

Париж и Берлин работают над ответом на пошлины США на металлы. В эфире радио Sputnik экономист Борис Шмелев высказал мнение, что Европе есть чем ответить на этот "ход" со стороны американского президента Дональда Трампа.

Франция и Германия продолжают работать в тесном контакте для выработки ответа на решение США о введении пошлин на сталь и алюминий, говорится в совместном франко-немецком заявлении.

"Франция и Германия разделяют реакцию Европейской комиссии, сожалеют о принятом одностороннем решении Соединенных Штатов. Как заявила Еврокомиссия, мы примем соответствующие меры в ответ на решение США. Франция и Германия продолжают тесно сотрудничать по этому вопросу", – говорится в заявлении МИД и Минэкономики Франции и министерства экономики Германии.

Новые пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады вступили в полночь (8.00 мск) в силу в США – 25% на сталь и 10% на алюминий.

Вплоть до утра четверга сохранялась интрига – переговоры этих стран с США продолжались. Но в итоге даже ближайшим союзникам США – ЕС и партнерам по НАФТА (Канаде и Мексике) не удалось договориться.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев высказал мнение, что Европе есть чем ответить на меры США.

"Думаю, что ЕС повысит ввозные пошлины на целый ряд товаров: речь, видимо, пойдет о товарах сельскохозяйственной группы – их Америка поставляет в Европу немало, речь пойдет об американских автомобилях, видимо, будут увеличены пошлины на американский прокат, на различного рода химические товары, которые идут из США. По существу, Европе есть чем ответить на этот ход со стороны (Дональда) Трампа", – сказал Борис Шмелев.

По его словам, мы сейчас являемся свидетелями начинающейся торговой войны.

"О ней много говорили, но как-то не верилось, были предположения, что удастся договориться. Но Вашингтон, президент Трамп твердо намерен выполнять свои обещания, в том числе проводить торговую политику по принципу "Америка прежде всего". И в Вашингтоне уже было заявлено, что будут повышены ввозные пошлины на европейские автомобили. Европейцы будут отвечать. Объем торговли между странами очень большой – он превышает 800 млрд долларов в обе стороны, и по каждой группе товаров могут быть приняты соответствующие меры", – отметил экономист.

По его мнению, все это нанесет очень большой урон экономике и США, и Европы.

"Все это приведет к повышению цен на рынках, что, кстати, уже отмечается и в Америке, и в Европе. Недавно было опубликовано письмо американских экономистов, которые писали, что повышение ввозных пошлин приведет к очень тяжелым последствиям. Да, в краткосрочный период будут достигнуты положительные результаты, но, в конечном счете, это больно ударит по американской экономике, и последствия могут быть катастрофическими. Потребители уже страдают. По опросам общественного мнения, многие начинают жаловаться, что растут цены на товары, которые они обычно покупали", – заключил Борис Шмелев.

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