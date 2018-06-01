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Политолог: понимая, что "облажались", в Киеве состряпали новый "фейк"

13:3701.06.2018
(обновлено: 13:38 01.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады УкраиныГенпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал охрану 30 гражданам, которых, по данным СБУ, хотели убить наряду с журналистом Аркадием Бабченко. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов назвал это заявление "очередной порцией лжи".

Украина предоставит охрану всем 30 гражданам, которых, как утверждает СБУ, планировали убить наряду с журналистом Аркадием Бабченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что правоохранители знают только три фамилии из 30 человек, которых хотели убить заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. "У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все перечисленные в нем люди получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", – цитирует Луценко сайт телевизионной службы новостей ТСН на телеканале "1+1".

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. 31 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: СБУ достраивает дело Бабченко в режиме "ошпаренного ежика"
Во вторник, 29 мая, сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили рядом с его квартирой. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины.

Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко – украинца Бориса Германа, он арестован на 2 месяца. В целом, по данным СБУ заказчики из РФ планировали убийство на Украине 30 человек.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Луценко дает обещания, которых не в состоянии исполнить.

"Любопытно, откуда генпрокурор возьмет столько средств на охрану такого количества людей. Помнится, когда к силовым структурам, к МВД, к Генпрокуратуре обращались за охраной некоторые оппозиционные деятели, то оказывалось, что у правоохранительных органов нет средств обеспечить охрану даже одного конкретного человека, и даже при наличии реальных угроз. А тут, видите ли, Луценко собирается обеспечить охраной 30 человек. Не представляю, как он собирается это сделать. Разве что соберет всех в единый "концтабор", и будет их всех там охранять", – сказал  Владимир Корнилов.

По его словам,  из Киева звучит очередная порция лжи.    

"Они "облажались", они понимают, что создали "фейк", и теперь начинают в оправдание что-то придумывать. Они говорят о 30 человеках, которых надо охранять, но не называют их фамилии. Соответственно, кто же сможет проверить, скольких они охраняют? А завтра Луценко заявит, мол, обеспечил год охраны пяти тысяч человек, и никто не сможет этого ни проверить, ни опровергнуть. Но стряпая новые и новые "фейковые" версии, они не понимают, что все больше завязают в этом болоте. В конце концов им придется оправдываться за новую ложь. Нагромождение этой лжи в итоге привет к их разоблачению", – считает политолог.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Тут юрику нужна охрана в белых халатах от поленки !!!
13:46
01.06.2018
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