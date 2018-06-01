Аналитик о транзите газа: почему мы должны "подкармливать" Украину?

Киев готов сохранить ставку транзита российского газа в 2020-2028 годах, но при условии повышения тарифов в 2018-2019 годах, пишут СМИ. Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинской стороны.

"Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 млрд кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018-2019 годах на треть – совокупно на 2,3 млрд долларов, пишет "Коммерсант".

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил эти предложения зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву "на майских праздниках", сообщили источники издания.

Украинский концерн предлагает несколько вариантов. Первый – самостоятельное бронирование "Газпромом" или его клиентами мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС.

Другой вариант – продажа сырья "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву. В том числе, по шведскому, как сейчас указано в транзитном контракте.

Что касается уровня тарифов на прокачку, то "Нафтогаз" считает их заниженными и настаивает на повышении уже в 2018-2019 годах, то есть в рамках действующего контракта.

В Киеве исходят из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018-2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 млрд долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 млрд долларов – с ростом тарифа примерно на 33%.

Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов. Если стороны не договорятся, Киев намерен обратиться в арбитраж.

"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10-15 млрд кубометров.

По информации источников газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 млрд кубометров, "Нафтогаз" хочет потребовать в арбитраже компенсации за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.

Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинской стороны в вопросе транзита газа.

"Это, мне кажется, все абсолютно пустое. Потому что будет "Турецкий поток" и "Северный поток-2", и я думаю, что вообще никакого транзита через Украину не будет. Они (украинское руководство – ред.), конечно, понимают это, но стараются предложить, скажем так, какие-то альтернативные условия – вдруг "Газпром" на это согласится. С моей точки зрения, "Газпром" не согласится. Финансовые условия-то, может быть, и нормальные, но риски транзита через Украину очень высоки. Плюс Украина – недружественное государство, и нечего подкармливать его платежами. Поэтому "Газпром" будет экспортировать через "Северный поток-2" и "Турецкий поток". И, кстати, первая ветка "Турецкого потока" почти готова, соответственно, газ в Турцию пойдет напрямую – уже без украинского транзита", – сказал Александр Разуваев.

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