Аналитик о транзите газа: почему мы должны "подкармливать" Украину?

"Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 млрд кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018-2019 годах на треть – совокупно на 2,3 млрд долларов, пишет "Коммерсант".
Украинский концерн предлагает несколько вариантов. Первый – самостоятельное бронирование "Газпромом" или его клиентами мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС.
Другой вариант – продажа сырья "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву. В том числе, по шведскому, как сейчас указано в транзитном контракте.
Что касается уровня тарифов на прокачку, то "Нафтогаз" считает их заниженными и настаивает на повышении уже в 2018-2019 годах, то есть в рамках действующего контракта.
В Киеве исходят из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018-2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 млрд долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 млрд долларов – с ростом тарифа примерно на 33%.
Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов. Если стороны не договорятся, Киев намерен обратиться в арбитраж.
"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10-15 млрд кубометров.
Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинской стороны в вопросе транзита газа.
"Это, мне кажется, все абсолютно пустое. Потому что будет "Турецкий поток" и "Северный поток-2", и я думаю, что вообще никакого транзита через Украину не будет. Они (украинское руководство – ред.), конечно, понимают это, но стараются предложить, скажем так, какие-то альтернативные условия – вдруг "Газпром" на это согласится. С моей точки зрения, "Газпром" не согласится. Финансовые условия-то, может быть, и нормальные, но риски транзита через Украину очень высоки. Плюс Украина – недружественное государство, и нечего подкармливать его платежами. Поэтому "Газпром" будет экспортировать через "Северный поток-2" и "Турецкий поток". И, кстати, первая ветка "Турецкого потока" почти готова, соответственно, газ в Турцию пойдет напрямую – уже без украинского транзита", – сказал Александр Разуваев.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!