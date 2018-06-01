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"Главное – не жесткость". Эксперт о возможном ответе ЕС на пошлины США

11:1001.06.2018
(обновлено: 11:21 01.06.2018)
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© REUTERS / Fabian Bimmer/File PhotoЦех завода немецкого производителя стали Salzgitter AG в ЗальцгиттереЦех завода немецкого производителя стали Salzgitter AG в Зальцгиттере
© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
Париж и Берлин заявили, что работают над ответом на пошлины США на металлы. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, каким будет этот ответ.

Франция и Германия продолжают работать в тесном контакте, чтобы выработать ответ на решение США о введении пошлин на сталь и алюминий, говорится в совместном франко-германском заявлении.

Сталелитейный завод ArcelorMittal в Генте, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
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"Франция и Германия разделяют реакцию Европейской комиссии, сожалеют о принятом одностороннем решении Соединенных Штатов. Как заявила Еврокомиссия, мы примем соответствующие меры в ответ на решение США. Франция и Германия продолжают тесно сотрудничать по этому вопросу", – говорится в заявлении МИД и Минэкономики Франции и министерства экономики Германии.

В четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США – 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Это следует из заявления за подписью президента Дональда Трампа, распространенного пресс-службой Белого дома. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о взаимоотношениях ЕС и США после введения новых пошлин.

"Это отрицательно скажется на отношениях между США и ЕС, но это не означает, что Евросоюз сможет проводить субъектную политику, потому что он к этому в целом не готов. Хотя будет, безусловно, стараться. Ответ может быть разным, но следует учитывать, что, вполне возможно, за жестким ответом со стороны Европы последуют новые ответы со стороны США. Это и есть главная неизвестная величина в этом раскладе: насколько далеко готовы зайти США, никто сейчас не знает, думаю, и они сами. Вопрос в том, что европейская экономика гораздо больше зависит от экспорта в США, чем американская – от экспорта в Европу, поэтому стороны изначально находятся в не совсем равном положении", – отметил Владимир Брутер.

По его словам, это не единственное уязвимое место в позиции европейцев. 

"Главное – не сила, не жесткость ответа, а способность выстроить обоснованную и рассчитанную по времени стратегию. Вопрос жесткости обязательно должен быть увязан с вопросом эффективности в проведении собственной политики. Пока у Европы с этим больше проблем, чем у США. Недостаточно интенсивных консультацией между Францией и Германией, недостаточно вообще каких-то консультаций – необходимо некое единство, общее понимание европейцами ситуации, в которой они находятся. Боюсь, что с этим будут проблемы", – сказал Владимир Брутер.

Новые пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики, Канады и Евросоюза вступили в силу в полночь в США (8.00 мск). Для других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта. 

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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Вплоть до утра четверга сохранялась интрига – переговоры этих стран с США продолжались.  Но в итоге даже ближайшим союзникам США – ЕС и партнерам по НАФТА (Канаде и Мексике) не удалось договориться.

"Торгового соглашения удалось достичь лишь с Южной Кореей, Австралией, Аргентиной и Бразилией, и отдельно с Австралией и Аргентиной по алюминию", – уточнил Белый дом. Условия этих соглашений администрация не назвала.

"Соединенные Штаты не смогли достичь приемлемых для себя итогов переговоров с Канадой, Мексикой и Европейским союзом после неоднократно откладываемых сроков вступления пошлин в силу", –  резюмировал Белый дом.

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