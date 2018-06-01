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"Главный руководитель позора". Политолог о Порошенко и истории с Бабченко

11:0301.06.2018
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖурналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В Раде назвали позором Украины инсценировку убийства Аркадия Бабченко. Как эта история скажется на позициях нынешней власти, в эфире радио Sputnik предположил политолог Иван Мезюхо.

Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала "112 Украина".

Политик выразил недовольство действиями украинских спецслужб, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Ну, я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля", – посетовал парламентарий.

Добкин выразил сожаление, что правительства ряда стран, а также международные организации оказались в роли разыгранных из-за "спектакля СБУ". Кроме того, депутат отметил, что сама Украина от этого ничего не выиграла. По его мнению, если кто-то хотел таким образом поднять рейтинг президента Петра Порошенко, то ничего не вышло – "они его еще ниже закопали". Как сказал Добкин, Украина не получила ничего, кроме очередного позора от этих "сельских клоунов".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо согласился с этим мнением.

"Я думаю, что вся история с господином Бабченко негативно отразится на рейтинговых показателях президента Украины Петра Порошенко. Украина показала себя как государство политического абсурда. По сути, Киев опозорился на весь мир. И главным руководителем этого позора является лидер украинского государства", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, эта история еще больше ухудшит репутацию киевских властей и в глазах Запада, и в глазах граждан Украины.

"Тот факт, что Киев пошел на такие экстравагантные перформансы, говорит, в первую очередь, о том, что отчасти киевский режим "отбился от рук". Я полагаю, что это самостоятельная выходка Украины, не согласованная с западными "кураторами", которые сейчас явно недовольны. И второй момент: данная ситуация говорит о том, что лидер украинского государства пытается удержаться на плаву накануне предвыборной кампании. То есть Петр Порошенко хватается за любую информационную соломинку, чтоб отвлечь украинского избирателя от собственной губительной социально-экономической политики, ведущей в никуда. Президенту Украины нечем похвастаться перед избирателями: экономика Украины находится в жутчайшем состоянии, государство не выполняет в полной мере социальные гарантии перед собственными гражданами, я уже молчу о той "политической шизофрении", которая развилась в этом государстве за время президентства Петра Порошенко", – сказал Иван Мезюхо. 

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
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Во вторник власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Подозреваемого в организации покушения – гражданина Украины Бориса Германа – задержали в среду в Киеве. В четверг суд арестовал его на два месяца.

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Ольга Пашкова ( Процкая )
До 2014 года, Одесса была столицей юмора, качественного юмора, после 2014 года Киев стал столицей дешевой и нелепо-пошлой клоунады, под руководством бешеного клоуна-алкоголика.
11:30
01.06.2018
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