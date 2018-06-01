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Мнение: новые заявления о крушении MH17 возвращают к началу расследования

08:5801.06.2018
(обновлено: 09:57 01.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой областиОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нидерланды не исключили ответственность Украины за крушение Boeing рейса MH17. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил причину такого заявления.

Амстердам не исключает, что на Киев может быть возложена ответственность за трагедию с малайзийским Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Слова политика передает нидерландское издание Parool.

Сообщается, что во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина к моменту катастрофы не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.

Однако при этом глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет.

На прошлой неделе международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования трагедии с малайзийским Boeing в июле 2014 года на юго-востоке Украины. Представители группы предположили, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Доклад JIT вызвал недоумение у российского МИД, где документ назвали голословным. В Кремле добавили, что Россия сможет признать результаты работы международной группы, только если будет привлечена к расследованию.

В Минобороны России заметили, что выводы JIT опираются на информацию из соцсетей, что не позволяет говорить о их достоверности. Также в оборонном ведомстве указали на игнорирование показаний очевидцев и данных российской стороны.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России бездоказательными, сообщает ChannelNews Asia. "Они не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", –  заявил политик.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы МИД Нидерландов.

"Украина допустила пролет гражданского самолета над зоной военных действий, чего делать было нельзя было категорически. Однако группа экспертов, которая работала в Гааге, почему-то все время говорила о российской теме. Наверное, пришло осмысление того, что нужно беспристрастно относиться к подобного рода катастрофам. Видимо, к экспертам и членам правительства пришло прозрение. И мне кажется, что заявление главы МИД Нидерландов как нельзя лучше характеризует общую ситуацию. За неполные 4 года с момента катастрофы политики постепенно начали понимать, что Россия не стояла за этим. Мне кажется, это заявление фактически возвращает нас к началу разбирательства. Я считаю, что необходимо вернуться к более детальному расследованию этой катастрофы, допустить российских специалистов, опубликовать все эти материалы и найти виновных", – сказал Александр Гусев.

Малайзийский Боинг-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в произошедшем ополченцев. Те, в свою очередь, заявили об отсутствии средств, которые могли бы позволить сбить самолет на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Юсупов
Спасибо СБУ! Если бы не их дешёвая провокация, вряд ли что-то изменилось бы в подходе к расследованию. Киев всё-равно скажет, что на провокацию их сподвигли агенты Кремля.
09:17
01.06.2018
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Буратино Карлыч
Быстро голландцы "перекрасились" после заявления Малайзии о снятии обвинения с России с их стороны. Сказал бы по-русски, но не пропустят, подберу толерантный синоним для голландцев разбирающих дело о катастрофе и "авторитетных" австралийцах- люди с пониженной социальной ответственностью на букву "Б". О!
09:23
01.06.2018
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