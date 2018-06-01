Эксперт предположил, где и когда могут встретиться лидеры России и КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

В КНДР сообщили о договоренности с Россией провести встречу на высшем уровне. Эксперт Владимир Терехов в эфире радио Sputnik отметил, что такая встреча станет важным сигналом для мира.

Россия и КНДР готовы провести переговоры на высшем уровне. Договоренность была достигнута на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой российского МИД Сергеем Лавровым в четверг. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности, провести встречу высших руководителей КНДР и России", – говорится в сообщении ЦТАК на корейском языке по итогам переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил после переговоров Ким Чен Ына и Сергея Лаврова в четверг, что говорить о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР пока преждевременно, глава российского МИД еще не делал главе российского государства обстоятельного доклада о своем визите в Северную Корею.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik оценил важность достигнутой договоренности.

"Это важное событие и такая встреча будет важным сигналом для мира. Корейцы вообще довольно настороженно относятся к соседям. Единственное исключение, пожалуй, составляет Россия – в обеих Кореях сильна положительная историческая память. На повестке дня, думаю, вполне могут быть и два экономических проекта: строительство транскорейской железнодорожной магистрали и транскорейского трубопровода с выходом на границу России. Так что лидерам есть о чем поговорить не только на политические темы", – сказал Владимир Терехов.

Он предположил, где и когда может состояться встреча.

"Скоро состоится саммит ШОС в китайском городе Циндао. КНДР – не член ШОС, но страна, проводящая мероприятие, имеет право пригласить любого лидера. В принципе, можно себе представить, что (председатель КНР) Си Цзиньпин именно во время саммита в Циндао пригласит на третью встречу Ким Чен Ына, и на полях саммита могут состояться переговоры северокорейского лидера с Владимиром Путиным. Не исключено, что состоится и специальная встреча в одной из столиц – в Пхеньяне или в Москве", – отметил Владимир Терехов.

Встреча в верхах Шанхайской организации сотрудничества пройдет 9-10 июня в китайском Циндао.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.