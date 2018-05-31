Политолог: Малайзия пытается добиться правды в расследовании крушения MH17

Министр транспорта Малайзии считает обвинения против России по делу MH17 бездоказательными. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков прокомментировал эту позицию.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении Боинга MH17 бездоказательными, сообщает ChannelNews Asia.

По его мнению, следствие не представило материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. "Ответственные (за расследование – Прим. ред) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — заявил Лок.

Малайзийский Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

На прошлой неделе международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования. По мнению экспертов, самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В Минобороны отметили, что выводы JIT основаны на непроверенной информации из соцсетей. Кроме того, следствие проигнорировало показания очевидцев и данные российской стороны.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков прокомментировал позицию министра транспорта Малайзии.

"Международная следственная группа не реагирует на заявления России с предоставлением конкретных данных о проведенных следственных экспериментах с участием "Бука", с расчетами действия поражающих элементов. Все это не было приобщено к делу. Мы видим, что расследование JIT – абсолютно политическое, мотивированное на определенный результат. То, что Малайзия так реагирует, это понятно. Потому что очевидно, что на ключевые вещи закрывают глаза, что проведены не все следственные эксперименты, учтены не все данные, не отражена роль Украины в этом инциденте. А для Малайзии этот вопрос не политический, это вопрос реальных человеческих жизней и престижа их авиакомпании. Поэтому они выражают объективную точку зрения и пытаются добиться правды", — сказал Леонид Крутаков.



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