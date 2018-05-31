Экономист: США рассчитывали, что европейцы "проглотят" решение по пошлинам

Решение США по пошлинам на сталь и алюминий не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде", — заявил Юнкер.
"США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из Штатов. Мы будем отстаивать интересы союза в полном соответствии с международным торговым правом", — добавил глава Еврокомиссии.
Глава Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что ЕС ответит на пошлины всеми доступными мерами.
В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев высказал мнение, что США явно не ожидали отпора от Евросоюза.
"Все шаги, безусловно, просчитываются, но вопрос, насколько качественно. Если говорить о США, то американцы здесь явно переоценили свои возможности. Видимо, посчитали, что европейцы (поскольку во многом зависят от США в сфере обороны и в условиях конфронтации с Россией) не будут принимать ответных мер и "проглотят" этот совершенно очевидный протекционистский шаг со стороны Соединенных Штатов. Но, как мне кажется, они не до конца все просчитали, и если внимательно посмотреть, то получается, что американцы сейчас ведут торговые войны практически со всем миром: угрозы Китаю, санкции против нас, и даже не пожалели своих ближайших союзников в лице ЕС", — сказал Игорь Ковалев.
Евросоюз пытается защищаться, но вопрос, насколько у него хватит сил и ресурсов в этом противостоянии, отметил экономист.
"Для совместных действий ЕС требуется единогласие 28 участников, а этого не всегда можно достичь. Кроме того, у США есть определенные возможности надавить на некоторых членов ЕС с тем, чтобы они приняли выгодное для американцев решение. Поэтому, насколько эффективны будут ответные меры ЕС, покажет время", — заключил Игорь Ковалев.
В мае Брюссель уведомил ВТО, в отношении каких американских товаров может применить дополнительные сборы.
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