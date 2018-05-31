Экономист: США рассчитывали, что европейцы "проглотят" решение по пошлинам

Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что США явно не ожидали такого отпора от европейских партнеров.

Решение США по пошлинам на сталь и алюминий не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде", — заявил Юнкер.

Он отметил, что в последние месяцы Еврокомиссия постоянно взаимодействует с США для решения проблемы избыточных мощностей в сталелитейном секторе. По словам Юнкера, ЕС не является источником этих сложностей, а, наоборот, в равной степени страдает от них.

"США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из Штатов. Мы будем отстаивать интересы союза в полном соответствии с международным торговым правом", — добавил глава Еврокомиссии.

Глава Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что ЕС ответит на пошлины всеми доступными мерами.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев высказал мнение, что США явно не ожидали отпора от Евросоюза.

"Все шаги, безусловно, просчитываются, но вопрос, насколько качественно. Если говорить о США, то американцы здесь явно переоценили свои возможности. Видимо, посчитали, что европейцы (поскольку во многом зависят от США в сфере обороны и в условиях конфронтации с Россией) не будут принимать ответных мер и "проглотят" этот совершенно очевидный протекционистский шаг со стороны Соединенных Штатов. Но, как мне кажется, они не до конца все просчитали, и если внимательно посмотреть, то получается, что американцы сейчас ведут торговые войны практически со всем миром: угрозы Китаю, санкции против нас, и даже не пожалели своих ближайших союзников в лице ЕС", — сказал Игорь Ковалев.

Евросоюз пытается защищаться, но вопрос, насколько у него хватит сил и ресурсов в этом противостоянии, отметил экономист.

"Для совместных действий ЕС требуется единогласие 28 участников, а этого не всегда можно достичь. Кроме того, у США есть определенные возможности надавить на некоторых членов ЕС с тем, чтобы они приняли выгодное для американцев решение. Поэтому, насколько эффективны будут ответные меры ЕС, покажет время", — заключил Игорь Ковалев.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Вашингтон обосновал такие меры соображениями национальной безопасности. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая. Затем этот срок продлили до начала июня.

В мае Брюссель уведомил ВТО, в отношении каких американских товаров может применить дополнительные сборы.

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