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Экс-депутат Рады: Аваков удивлен реакцией на действия СБУ? А чего он ждал?

18:0431.05.2018
(обновлено: 18:43 31.05.2018)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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Главу МВД Украины Арсена Авакова удивила международная реакция на спецоперацию с участием Аркадия Бабченко. В эфире радио Sputnik депутат Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал ситуацию.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что удивлен реакцией международных организаций на спецоперацию с участием журналиста Аркадия Бабченко, и отметил, что "если бы была такая возможность… мы бы делали так каждый день"; он также пообещал, что украинские спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением о них.

Во вторник, 30 мая, сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили рядом с его квартирой. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко заявил, что ему сообщили о поступившем на него "заказе" месяц назад и предложили принять участие в спецоперации.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Вы что хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International или "Репортеры без границ" на этом примере говорили: вот у нас еще один погибший журналист?.. Поэтому, мягко говоря, удивляют такие заявления неких международных авторитетов", – сказал Аваков журналистам, общение транслировали украинские телеканалы.

Аваков отметил, что "впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением о них".

"Если бы была такая возможность по всем остальным резонансным случаям, которые у нас происходят, мы бы делали так каждый день", – подчеркнул министр.

В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

"Когда ты совершаешь глупость и не можешь это признать, значит, ты не способен реально оценивать ситуацию. Весь мир уже говорит, что эта спецоперация – глупость. Если бы они ее по-тихому провели, о ней бы никто не знал, и все бы проходило исключительно в рамках Украины – это одна ситуация. Но ведь они это вынесли на весь мир, обсуждали в Совбезе ООН, люди соболезнования выражали, депутаты на похороны собирались, уже и Россию виновной объявили. И вдруг выясняется, что он живой. Какую реакцию от мирового сообщества после всего этого ждал министр внутренних дел? Последовала абсолютно нормальная реакция, другой и не могло быть. Украина продемонстрировала на весь мир непрофессионализм работы своих спецслужб, неадекватные действия неадекватных людей", – сказал Спиридон Килинкаров.

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