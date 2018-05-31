"Патологическая ложь". Политолог о словах Порошенко про Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой и капитуляцию, и наступление Киева в Донбассе. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что это заявление не имеет никакого смысла.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает приемлемыми ни идею военного наступления Киева в Донбассе, ни вариант капитуляции Киева для разрешения конфликта.

"Я отбрасываю две крайности на пути к миру, любые другие предложения являются приемлемыми. Крайность относительно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, который будет требовать жизни миллионов украинских героев. И вторая идея – это капитуляция", – заявил Порошенко в ходе поездки в Ивано-Франковскую область, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Также президент заявил, что будет делать все для того, чтобы в Донбасс пришел мир, но мир не означает "сдать украинскую землю", но означает, что Киев должен вернуть Донбасс и Крым.

"И первый шаг к миру – это решение СБ ООН о введении миротворческого контингента на востоке нашего государства", – сказал Порошенко.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.

"Господин Порошенко является патологическим лжецом. Эта черта у него осталась с того времени, когда он непосредственно занимался коммерцией, а данное им слово имело значение до тех пор, пока ему было выгодно. Эта черта сохранилась у него и сейчас, когда он должен нести ответственность за страну. Но его слова не имеют никакого значения, никакой ценности. К нынешнему его заявлению эта оценка подходит полностью. Конечно же, украинское руководство не думает ни о каких мирных методах и способах возвращения Донбасса. А Крым, понятно, им не вернуть никогда. Но они не хотят этого признавать, поэтому кормят людей бессмысленными заявлениями", – сказал Владимир Джаралла.

Киев не прекращает применять оружие в Донбассе, продолжил он.

"Они делают это постоянно – на линии разграничения война не прекращается. Однако у них ничего не получается, просто потому, что Донбасс способен себя оборонять. Последние события вокруг Горловки это показали: украинская армия понесла потери, ее планы были сорваны. Порошенко говорит о возвращении Донбасса. А что мешало ему это сделать на протяжении всех этих лет? Просто теперь они поняли, что у них нет никаких сил, поэтому придумывают слова. Верить им нельзя. Что касается Крыма, то наш жизненный путь определился – мы в России навсегда. Это мечта, которая сбылась. Хочется надеяться, что и для Украины страшный период закончится, и тогда снова народы России и Украины будут строить свое совместное будущее, но уже без таких, как Порошенко", – отметил крымский политолог.

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