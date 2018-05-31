Политолог: репутация Украины в Европе подмочена навсегда

Советники ЕС на Украине не имеют отношения к истории с фальшивым убийством журналиста Аркадия Бабченко, заявили в Брюсселе. Политолог Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию европейцев на "спецоперацию" СБУ.

Власти ЕС находятся в контакте с Киевом для получения дополнительной информации о ситуации с журналистом Аркадием Бабченко, миссия советников ЕС на Украине к этой операции отношения не имеет, заявила в четверг на брифинге в Брюсселе представитель дипслужбы ЕС.

"Мы находимся в контакте с властями Украины для получения больше деталей относительно произошедшего", – сообщила представитель пресс-службы главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Журналисты также спросили представителя внешнеполитической службы, уведомлялись ли представители миссии советников ЕС по реформам гражданских структур безопасности на Украине об операции СБУ.

По ее словам, мандат действующей на Украине миссии ЕС заключается во взаимодействии с властями по вопросам реформы гражданского сектора, но "упомянутая операция была операцией СБУ без участия нашей миссии".

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию европейцев на "спецоперацию" СБУ.

"Даже журналисты западных изданий, не замеченных в особой любви к России, находятся в некотором шоке и пишут, что Украина "оставила всех в дураках" и что верить Киеву теперь будет куда труднее – таких публикаций уже появилось великое множество. В ОБСЕ возмущены – ее представитель по свободе прессы заявил, что украинские власти не должны были распространять ложь, поскольку государство обязано предоставлять общественности достоверную информацию. Легко себе представить и чувства тех политиков, которых Киев без их согласия привлек к этому "представлению". Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не мог не отреагировать на "убийство" Бабченко, поскольку он в тот момент находился с визитом на Украине. Кстати, надо отдать ему должное – он не поторопился присоединиться к бездоказательным обвинениям в адрес России, а сказал о том, что журналисты должны повсюду чувствовать себя в безопасности. А потом оказалось, что президента ФРГ украинские власти обманули – что он должен теперь думать? Полагаю, что репутация и СБУ, и украинского государства в глазах очень многих в Европе и вообще на Западе оказалась после этого случая подмочена навсегда", – сказал Эдуард Попов.

Во вторник власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Международная федерация журналистов заявила, что считает инсценировку убийства Бабченко неприемлемой. "Распространяя ложные показания о его убийстве, украинские власти серьезно подорвали достоверность информации", – заявил президент федерации Филипп Лерут. Генсек организации Антони Белланже подчеркнул, что недопустимо лгать журналистам и вводить в заблуждение миллионы людей.

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