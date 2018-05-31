РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Что позволено Юпитеру…". Политолог о реакции Запада на "спецоперацию" СБУ

15:2831.05.2018
(обновлено: 15:29 31.05.2018)
0480
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
В Кремле заявили, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию в мире на "спецоперацию" СБУ.

Украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, иначе они будут выглядеть, как британские коллеги. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал инсценировку убийства "странной историей". "Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно… Слава богу, этот человек остался жив. А в остальном, скажем так, история по меньшей мере странная", – сказал Песков.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Кто теперь Украине будет верить?" Сенатор оценил инсценировку СБУ
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что сообщение об "убийстве" Бабченко было частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста. При этом он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Подтверждений этому он не привел.

Бездоказательность обвинений обсуждают в СМИ. Так, издание Strana.ua рассказало, что задержанного "организатора убийства" привлекли к участию в инсценировке, пообещав, что это будет "контрразведывательная операция", а после обвинили в покушении. "Это была чистой воды провокация", – уточнил источник издания.  

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"По поводу шоу с "убийством" Бабченко у нас появилось очень много ехидных комментариев, высмеивающих украинские спецслужбы. Но давайте обратим внимание, что СБУ сработала абсолютно по тому же самому алгоритму, что был в "деле Скрипаля". Точно так же, согласно сценарию, (президент РФ Владимир) Путин как "абсолютное зло" приказывает убрать человека. В случае со Скрипалем при этом приказывает еще и применить оружие массового уничтожения. А в итоге "принесли его домой, оказался он живой". Почему живой – оказывается, проходили мимо, по официальной версии, два специалиста по химвеществам. И здесь (в "спецоперации" СБУ – ред.), в принципе, то же самое", – отметил Игорь Шишкин.

В то же время, по его словам, реакция в мире на провокацию СБУ – совершенно иная. 

"Почему сейчас другая ситуация в информационном поле? Я думаю, что это связано с принципом "что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Если британским спецслужбам можно такие шоу устраивать и весь мир делает вид, что в это верит, то когда то же самое начинает делать СБУ, им "дают по мозгам". Этим объясняется реакция западных структур, которые возмущаются, что их обманули. Но никто не возмущается тем, что их обманули британские спецслужбы: каждому свое", – заключил Игорь Шишкин.

Во вторник вечером украинское МВД сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Информацию распространили в СМИ, был опубликован фоторобот подозреваемого.

Брифинг с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Политолог: "убийство" Бабченко выглядит как дурная пародия на дело Скрипаля
На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, СБУ заранее получила информацию о том, что журналиста собираются убить, и предотвратила это. Заказчиком он назвал украинца, якобы завербованного российскими спецслужбами.

Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения произошедшего, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена