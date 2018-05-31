"Что позволено Юпитеру…". Политолог о реакции Запада на "спецоперацию" СБУ

В Кремле заявили, что украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию в мире на "спецоперацию" СБУ.

Украинские власти должны отвечать за свои слова о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, иначе они будут выглядеть, как британские коллеги. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал инсценировку убийства "странной историей". "Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно… Слава богу, этот человек остался жив. А в остальном, скажем так, история по меньшей мере странная", – сказал Песков.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что сообщение об "убийстве" Бабченко было частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста. При этом он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Подтверждений этому он не привел.

Бездоказательность обвинений обсуждают в СМИ. Так, издание Strana.ua рассказало, что задержанного "организатора убийства" привлекли к участию в инсценировке, пообещав, что это будет "контрразведывательная операция", а после обвинили в покушении. "Это была чистой воды провокация", – уточнил источник издания.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"По поводу шоу с "убийством" Бабченко у нас появилось очень много ехидных комментариев, высмеивающих украинские спецслужбы. Но давайте обратим внимание, что СБУ сработала абсолютно по тому же самому алгоритму, что был в "деле Скрипаля". Точно так же, согласно сценарию, (президент РФ Владимир) Путин как "абсолютное зло" приказывает убрать человека. В случае со Скрипалем при этом приказывает еще и применить оружие массового уничтожения. А в итоге "принесли его домой, оказался он живой". Почему живой – оказывается, проходили мимо, по официальной версии, два специалиста по химвеществам. И здесь (в "спецоперации" СБУ – ред.), в принципе, то же самое", – отметил Игорь Шишкин.

В то же время, по его словам, реакция в мире на провокацию СБУ – совершенно иная.

"Почему сейчас другая ситуация в информационном поле? Я думаю, что это связано с принципом "что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Если британским спецслужбам можно такие шоу устраивать и весь мир делает вид, что в это верит, то когда то же самое начинает делать СБУ, им "дают по мозгам". Этим объясняется реакция западных структур, которые возмущаются, что их обманули. Но никто не возмущается тем, что их обманули британские спецслужбы: каждому свое", – заключил Игорь Шишкин.

Во вторник вечером украинское МВД сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Информацию распространили в СМИ, был опубликован фоторобот подозреваемого.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, СБУ заранее получила информацию о том, что журналиста собираются убить, и предотвратила это. Заказчиком он назвал украинца, якобы завербованного российскими спецслужбами.

Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения произошедшего, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".

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