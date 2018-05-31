Военный эксперт оценил выводы National Interest о российских истребителях

National Interest сравнил российские истребители Су-35 и Су-57. Публикацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, отметив, что эти машины составляют серьезную конкуренцию самолетам США пятого поколения.

Истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли в скором времени заменит в Воздушно-космических силах России Су-35 поколения 4++, пишет The National Interest.

Издание утверждает, что Су-35 – "самый мощный" российский истребитель, который хотя и создан для завоевания преимущества в воздухе, может наносить ощутимые удары по наземным целям.

Автор статьи полагает, что Су-35 давно подтвердил свои способности, поэтому трата средств на новейший Су-57 "может вызывать сомнения". В статье отмечается, что Су-57 основан на "системах, разработанных для Су-35", а основное улучшение в новом самолете касается планера, который должен повысить его скрытность.

Истребитель пятого поколения оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", которые, как считает автор, сравнимы с аналогичным оборудованием Су-35. Кроме того, издание обращает внимание на то, что сейчас Су-57 оборудуются двигателями первого этапа АЛ-41Ф1 – производными от АЛ-41Ф1С Су-35.

Новый двигатель для Су-57 под обозначением "Изделие 30" все еще проходит испытания. "Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего", – резюмирует издание.

Публикацию в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.

"Я не совсем согласен с таким мнением. Во-первых, непонятно, что автор понимает под "будущим" – это год, два или десятилетие? В настоящее время заметны серьезные подвижки по программе Су-57. Мы уже видели, что эта машина производит удачные пуски специализированных ракет, участвует в конкурсе (по воздушной выучке летных экипажей – ред.) "Авиадартс", то есть уже ведет активную жизнь. Все это показывает, что в самое ближайшее время машина начнет полноценно поступать в войска. Как быстро эти самолеты будут заменять самолеты поколения 4++ – Су-35 – это будет зависеть от пожелания министерства обороны и от бюджета. Что касается Су-35, то на данный момент истребители Су-35С могут составлять очень серьезную конкуренцию самолетам пятого поколения американского производства, допустим, F-35. Хотя бы за счет того, что радиолокационная станция фактически уравнивает их в воздушном бою, делая наш самолет ничем не хуже американской машины", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Серийную партию из 12-ти машин ВКС получат в 2019 году.

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