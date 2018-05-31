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Эксперт: сирийская армия полностью восстановила свою боеспособность

13:2131.05.2018
(обновлено: 13:23 31.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии на БМД-1 в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге ДамаскаВоеннослужащие сирийской армии на БМД-1 в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Руководство Сирии готово освободить от террористов всю территорию страны, включая Идлиб, заявил президент страны Башар Асад. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, насколько реалистично такое намерение.

Руководство Сирии готово освободить от террористов всю территорию страны, включая провинцию Идлиб, заявил в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.  

"Мы всегда заявляли, что хотим освободить все районы Сирии. Так что для нас было бы немыслимо целенаправленно оставлять какую-то часть территории неподконтрольной правительству. Это очевидно. Идлиб был захвачен террористами при поддержке Турции в 2015-м году – в основном, "Фронтом ан-Нусра*"", – сказал Асад, отвечая на вопрос о целесообразности вывода боевиков в Идлиб.

Военнослужащие сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Президент подчеркнул, что боевики из разных частей Сирии сами принимали решение отправиться в Идлиб.

"Наш план был в том, чтобы, напротив, собрать их в одном, двух, трех районах. Лучше же воевать на двух, трех или четырех направлениях, чем на десяти или даже на 100 с лишним одновременно. В военном отношении это выгоднее. Выбор сделали они, но, с военной точки зрения, для нас так даже лучше", – добавил Асад.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что Россия надеется на содействие коллег из Турции в предотвращении конфронтации в сирийском Идлибе.

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.                                    

"Сирийская армия в течение семи последних лет набрала колоссальный опыт боевых действий в любых, самых сложных условиях, в том числе в пустыне, в горах, среди городской застройки. Благодаря взаимодействию с российскими ВКС отвоевана большая часть территории, захваченных ранее боевиками, которым помогали США и некоторые страны-соседи Сирии. Сирийская армия полностью восстановила свою боеспособность, у нее достаточно и опыта, и сил", – отметил Араик Степанян. 

По его словам, ситуация на территории Сирии за последнее время качественно изменилась. 

"Сейчас, когда боевики окончательно вытеснены из пригородов Дамаска, вне контроля сирийского правительства остается всего несколько районов страны. Во-первых, Идлиб, где наблюдается наибольшая концентрация боевиков. Во-вторых, северо-восточные районы, занятые курдскими силами, которым помогают американцы. И, в-третьих, небольшие территории на юге. И сейчас Башар Асад дает всем понять, что если эти силы добровольно не передадут контроль над этими территориями законному правительству страны, то восстановить там законность готова будет сирийская армия", – сказал Араик Степанян. 

*Террористическая организация, запрещенная в России

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