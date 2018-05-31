Мнение: Россия может изменить ситуацию "шаг вперед, два назад" вокруг КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Востоковед-политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik отметила, что Россия стремится более активно включиться в процесс урегулирования ситуации, и этот визит – тому доказательство.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР. Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Корейского полуострова и некоторые другие международные вопросы.

О встрече с лидером страны заранее не сообщалось. На встрече Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. "Будем Вам очень рады", – сказал министр.

Примечательно, что встреча состоялась на фоне подготовки Пхеньяна к саммиту США – КНДР.

В КНДР ценят, что Россия противостоит доминированию США, заявил северокорейский лидер на встрече с Лавровым. Он поинтересовался, как здоровье "товарища Путина". "Здоровье прекрасное", – ответил российский министр.

Также Ким Чен Ын передал "теплый привет" президенту РФ. "По возвращении передайте теплый привет от меня президенту Путину", – обратился Ким Чен Ын к Лаврову.

"Вы для нас замечательные друзья. Несмотря на занятость, я выкроил время для вас", – добавил северокорейский лидер.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-петербургского государственного университета, востоковед-политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik отметила важность визита российского министра в КНДР.

"То, что представитель высшей российской политической элиты прибыл в Северную Корею с официальным визитом, это, конечно, очень важный шаг в двусторонних отношениях. Что касается роли России в нормализации ситуации на Корейском полуострове, надо понимать, что пока Россия в эти процессы включена не очень активно, но она стремится включаться в них. И визит Лаврова – показатель этого. При этом России сейчас следует очень деликатно выдвигать предложения, которые, вполне вероятно, в последующем заинтересуют стороны. Потому что уже сейчас очевидно, что диалог Кима и Трампа – не самый простой, и дальше так, видимо, и будет – шаг вперед, два назад. И в этих условиях осторожная, взвешенная позиция России как раз может сыграть положительную роль в их постепенном сближении и выработке обоюдно приемлемого варианта денуклеаризации Корейского полуострова", – сказала Ирина Ланцова.

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества – ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.

Позже появилась информация о возврате к подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына.

В четверг в США прибыл заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он и госсекретарь Майк Помпео обсудили подготовку к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

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