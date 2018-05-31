Мнение: в ФРГ понимают, что у хозяев украинской ГТС "с головой – разлады"

В Верховной раде обвинили Германию в ущемлении интересов Украины из-за участия в проекте "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал позицию сторон.

Трубопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" оставят Украину без транзита российского газа, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире парламентского телеканала.

"В остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан "Северный поток-2". Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды", – описала ситуацию нардеп.

Гопко подчеркнула, что Германия участием в "Северном потоке-2" решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.

"Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. <…> Единственный компромисс по "Северному потоку-2", на который Украина может согласиться, – это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это экономически убыточный проект", – заключила Гопко.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву следует перестать критиковать Берлин, так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал позиции сторон.

"Позиция Украины очень странная: там почему-то считают, что все им должны, и все вокруг – враги. И даже те, кто привел их к власти, для Киева теперь тоже неугодны. Германия сыграла огромную роль в том, чтобы те персонажи, которых мы сейчас видим по телевизору и чьи неумные заявления слушаем, находились там, где они сейчас находятся. Германия, как оказалось, была не страной-гарантом мира, а страной-гарантом переворота на Украине. В отношении "Северного потока-2" Германия действует в своих интересах. Там прекрасно понимают, кого привели к власти на Украине и чего можно от них ожидать, поэтому надеяться только на украинскую ГТС, зная, что у ее хозяев с головой бывают разлады, Германия не может – она должна гарантировать тепло и уют своим гражданам, чем она и занимается. Так что Украине обвинять Германию бессмысленно", – сказал Александр Дудчак.

"Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

"Турецкий поток" будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год, которые пройдут по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.

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