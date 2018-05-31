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Аналитик: визит премьера Болгарии – часть "большой газовой игры"

11:3731.05.2018
(обновлено: 11:38 31.05.2018)
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© Фото : TurkStreamСимвольный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потокаСимвольный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не против продления газопровода "Турецкий поток" в сторону Болгарии. Шансы Софии на подключение к этому проекту оценил в эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук.

Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод "Турецкий поток" был продлен в сторону Болгарии.

"(Президент России Владимир – ред.) Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом – ред.) и никто не возражает против того, чтобы трубопровод "Турецкий поток" продлился в сторону Болгарии", – сказал Борисов после переговоров.

Строительство газопровода на Черном море. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Россия и Турция прорабатывают в практическом плане продление "Турецкого потока" в Болгарию, заявил ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Борисовым.

"Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими, знаю, что там создаются определенные транспортные мощности на территории Болгарии", – сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии.

Россия готова к сотрудничеству с Болгарией по масштабным энергопроектам в случае предоставления гарантий их реализации от Софии либо ЕС, заявил Путин. Глава государства также отметил, что Россия и Болгария сожалеют о срыве "Южного потока", но попробуют "зайти с другой стороны – через Турцию". 

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik прокомментировал желание Болгарии получать газ из "Турецкого потока". 

"Строительство "Турецкого потока" идет по плану, все потенциально заинтересованные стороны видят это и стремятся вступить в стадию активных переговоров. В частности, для Болгарии важно, чтобы газ пошел через ее территорию, потому что это скажется на ценах. То есть то, что "Турецкий поток" уже становится реальностью, побуждает европейские страны менять свою позицию. И то, что первые лица Болгарии приезжают в Москву и заявляют о своей готовности к переговорам – это тоже часть этой "большой газовой игры"", – сказал Роман Ткачук. 

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит в первую очередь от поведения Софии.  

"Я думаю, что перспективы будут зависеть от того, что предложит Болгария. В том числе и потому, что есть несколько вариантов для направления через эту страну газа от будущей ветки "Турецкого потока". Кроме того, Болгария плохо зарекомендовала себя в истории с "Южным потоком", и российская сторона, которая понесла на этом определенные убытки, неизбежно будет учитывать этот опыт. Поэтому теперь от Болгарии потребуются прочные гарантии серьезности ее намерений относительно "Турецкого потока"", – отметил Роман Ткачук. 

Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ после окончания парламентских выборов в Болгарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила об отказе от "Южного потока". Газопровод должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. ЕС выступал против строительства газопровода, так как, согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа. РФ в свою очередь обращала внимание, что по газопроводу были заключены межправсоглашения, чей статус выше энергопакета, и кроме того, они были заключены до его принятия.

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