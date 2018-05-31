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Мнение: в США говорят об условиях развития диалога с РФ "на всякий случай"

10:5731.05.2018
(обновлено: 10:58 31.05.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganГоссекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк Помпео
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Глава Госдепа США Майк Помпео назвал условия для улучшения отношений с Россией. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Григорий Ярыгин.

Готовность России решать принципиальные для американской администрации проблемы может стать предпосылкой для улучшения отношений между странами, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
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В среду состоялся телефонный разговор Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, Украину и Сирию. Госсекретарь также обозначил, при каких условиях можно будет говорить о развитии диалога.

"Хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США", – приводит слова Помпео пресс-служба Госдепа.

По сообщениям российского МИД, главы внешнеполитических ведомств сошлись на необходимости преодолевать разногласия "через профессиональный диалог".

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik предположил, с какой целью могло быть сделано заявление об условиях улучшения отношений США и России.

"Трамп делает это и с точки зрения внутриполитических интересов, чтобы продемонстрировать в очередной раз, что он по-прежнему придерживается жесткой линии в отношении России. Это не основа для переговоров. Чего они ожидают? Что Россия вдруг ни с того ни с сего признает "вмешательство в выборы"? Какого ответа он ждет? Думаю, никакой реакции не ждет – это всего лишь декларативное заявление. На такие неоднозначные заявления не может быть конструктивной ответной реакции, которые могли бы создать основу для диалога.  Дональд Трамп мог бы не придерживаться дальше этой проблематики, мог бы не акцентировать на таком очевидном разделяющем наши страны вопросе, но конгресс по-прежнему продолжает публиковать антироссийские отчеты. Сейчас президенту США, видимо, не хватает внимания и сил, чтобы заняться предметно этим вопросом. А такие заявления делаются на всякий случай", – считает Григорий Ярыгин.

Резиденция посла США в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В ладоши хлопают только двумя руками". Политолог об отношениях РФ и США
В конгрессе США идут расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
v.kuzovkov
"На всякий случай" мы тоже можем попросить вернуть Аляску и тогда мы станем их друзьями и не станем восстанавливать военную базу на Кубе или строить в Венесуэле, несмотря на их вмешательство в наши выборы...)))
11:45
31.05.2018
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willytheking
Ну понятно, смысл обращения америки к России-признайте безоговорочную капитуляцию, а мы будем решать, оставить вас вобще на планете или в утиль отправить...
11:42
31.05.2018
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