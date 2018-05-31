Эксперт рассказал, на каких условиях могут договориться США и КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к памятнику первым северокорейским лидерам - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне. 31 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к памятнику первым северокорейским лидерам - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне. 31 мая 2018

КНДР должна сама решать, каких гарантий от США будет достаточно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Какими могут быть эти обязательства, в эфире радио Sputnik предположил профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков.

Важно избегать искушения требовать завтра все и сразу в переговорном процессе вокруг КНДР, не нужно искусственно подгонять процесс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли Ен Хо.

"Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема", — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей. Россия не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, но готова выступать за конкретные договоренности по корейскому урегулированию, которые будут отвечать интересам всех сторон, подчеркнул министр.

В эфире радио Sputnik профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков предположил, какими могут быть эти договоренности.

"Американская сторона может предоставить гарантии от внешнего нападения. То есть четкое однозначное заявление, что при соблюдении Северной Кореей таких-то и таких-то условий (например, непроведении испытаний ракет больше определенной дальности, или проведении испытаний только по высокой траектории), что бы ни происходило, американцы не будут применять военную силу против нее. Такое обязательство американская сторона вполне может взять на себя. И с некоторой вероятностью даже сдержит это слово", — полагает Андрей Ланьков.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.

Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.

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