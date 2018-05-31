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"Кто теперь Украине будет верить?" В Совфеде оценили инсценировку СБУ

09:2331.05.2018
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ. Эту провокацию Киев провел очень топорно, считает сенатор Владимир Джабаров. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

Распространение информации об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявил он. По утверждению Грицака, Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен возле своей квартиры в Киеве. Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что Бабченко ходил в магазин, в то время как убийца якобы ожидал его в подъезде. Когда журналист открывал дверь квартиры, убийца, как утверждалось, сделал несколько выстрелов в спину.

Премьер Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, выразил убежденность в причастности России к убийству (как тогда считалось) Аркадия  Бабченко: по его словам, "русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

В среду днем СБУ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке покушения. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники службы заламывают руки мужчине, идущему по улице, надевают на него наручники и сажают в автобус.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik оценил последствия таких действия для Украины.

"Украина – страна-провокатор. Она провоцирует все мировое сообщество. Но дойти до такой низости, чтобы устроить подобную инсценировку с одной-единственной целью – очернить Россию в глазах мирового сообщества… Кто теперь Украине будет верить? Просто позор. Они даже провокацию провели очень топорно. Когда их политики стали обвинять Россию, вдруг выясняется, что все это игра. Они не смогли даже нормально согласовать позиции своих спикеров. Поэтому верить украинцам нельзя. Тем, что они вчера натворили, они нанесли огромный ущерб своему имиджу в глазах мировой общественности. Практически все страны потихоньку отходят от провокационной линии Украины, потому что понимают – это линия не на созидание, а на разрушение", – отметил Владимир Джабаров.

Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения произошедшего, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".

В МИД России инсценировку назвали антироссийской провокацией.

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