Мнение: скоро внешнюю политику США будут определять топ-модели и блоггеры

Дональд Трамп встретился со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Президент США раскрывает свои способности шоумена, полагает политолог Игорь Шатров. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел встречу со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян и обсудил с ней тюремную реформу.

"Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", – написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп и Кардашьян должны встретиться для обсуждения вопроса о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, что это говорит об американской политике.

"Мы увидели настоящее лицо Трампа. Теперь ему уже, видимо, нет необходимости доказывать, что он – профессиональный шоумен. Он уже устроил на международной арене шоу, как, например, история с то назначаемой, то отменяемой встречей с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, и другие подобные шоу. Он привнес туда правила, которыми заразился, будучи телеведущим и автором телешоу. Теперь он в открытую может встречаться со своими любимыми персонажами, героями гламурных тусовок, не стесняясь с ними обсуждать внутреннюю политику. Скоро, думаю, и вопросы внешней политики будут обсуждаться на уровне звезд шоу-бизнеса, топ-моделей, известных артистов и популярных блоггеров. Я думаю, что скоро мы увидим, как Дональд Трамп все больше раскрывает свои способности шоумена", – сказал Игорь Шатров.

Ранее Ким Кардашьян нелестно высказывалась о Дональде Трампе. В прошлом году в интервью арабскому глянцевому изданию Harpers Bazaar Arabia она заявила, что ее четырехлетняя дочь справилась бы с обязанностями президента США лучше Трампа.

"Кто угодно может руководить США лучше. Моя дочь смогла бы делать это лучше. Мы так трудились, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас, и чтобы иметь столько вещей, которыми мы так гордимся в нашей стране, чтобы просто вернуться назад – это вещь, вызывающая наибольшее разочарование", – сказала тогда Кардашьян.

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