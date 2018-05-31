Юрист: обжаловать постановление по "Газпрому" – самое время

Швейцарские приставы намерены предпринять обеспечительные меры в отношении активов "Газпрома" на $2,6 млрд. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik рассказала, что могут предпринять в компании.

Компания Nord Stream 2 AG получила постановление швейцарских приставов о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины". Об этом РИА Новости сообщил представитель компании. Он не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.

Ранее в "Газпроме" рассказали, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

О начале процесса принудительного взыскания заявил также Петр Порошенко. Информацию подтвердили и в "Нафтогазе". "Мы начали арестовывать активы "Газпрома" – с акций "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Швейцарии", – сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе Nord Stream 2 AG в Швейцарии. В ответ на заявления украинских властей "Газпром" пообещал защищать свои права в соответствии с законом.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik рассказала, как именно он может это сделать.

"Обжаловать постановление приставов еще не поздно – это самое время, поскольку были совершены определенные исполнительные действия. Я уверена, что швейцарская "дочка" "Газпрома" обжалует данные действия в швейцарском суде, если все-таки будет наложен арест (насколько мне известно, ареста еще не было). Я надеюсь, что там будет отменена эта обеспечительная мера, и взыскание на эту компанию будет отменено. Поэтому надо обжаловать и в рамках судебных процедур отменять любые аресты, которые будут накладываться по взысканию "Нафтогаза", – сказала Мария Ярмуш.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес постановления по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. В "Газпроме" заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Украины, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.

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