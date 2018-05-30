Политолог: "убийство" Бабченко выглядит как дурная пародия на дело Скрипаля

"Смерть" журналиста Аркадия Бабченко оказалась частью спецоперации СБУ. В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что в итоге операция закончилась большим проигрышем Киева.

Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак. По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Грицак утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", – сказал глава СБУ, выступая перед журналистами. По его словам, организатора убийства задержали в Киеве. Он начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.

Глава СБУ также утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.

Сам Бабченко на пресс-конференции заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что "убийство" Бабченко выглядит как дурная пародия на "дело Скрипаля".

"Мы находимся в какой-то постоянно изменяющейся информационной картине, сопровождаемой большим количеством дезинформации. При этом оставляет много вопросов вменяемость украинских силовых органов. Если уж организовывать подобного рода операции, то необходимо действовать более профессионально, просчитывая шаги, в том числе и в информационном пространстве. Украинский же подход оставляет желать лучшего. Вспомним, как это выглядело в недавнем "деле Скрипалей", которое Британия разыграла по всем канонам: подала в нужном для себя свете, выторговала для себя все, что могла от своих зарубежных союзников. Но, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. То, что произошло в Киеве и как это подается, выглядит как дурная пародия. Остается только развести руками, потому что это на самом деле это большой проигрыш Украины в мировом информационном пространстве. Это печально для внешнеполитических союзников Украины, потому что оказывается, что они ставят свою репутацию на произвол людей, которые не вполне понимают, что они делают", — сказал Александр Сафонов.



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