Мнение: спектакль с Бабченко показал реальную цену антироссийской кампании

"Убийство" журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ, при этом в ведомстве заявляют, что Бабченко "заказали" российские спецслужбы. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik поделился мнением о действиях украинской стороны.

Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак.

По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Грицак утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", – сказал глава СБУ.

По его словам, организатора убийства задержали в Киеве. Он начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.

"Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", – добавил Грицак.

Глава СБУ также утверждает, что заказчики покушения на Бабченко планировали убийство тридцати человек на Украине.

Сам Бабченко на пресс-конференции заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

"Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", – сказал Бабченко.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия СБУ.

"Это показывает абсолютный непрофессионализм Службы безопасности Украины, склонность ее к авантюрам, подставе людей, провокациям. Не забывайте, что в заблуждение была введена и семья Бабченко – жена, ребенок. Люди эти (в СБУ – ред.), конечно, не имеют ни чести, ни совести. И такие спектакли организовывать на весь мир, демонстрируя, что якобы российские спецслужбы, Россия виноваты и т.д., а потом люди выходят, что называется, из-за портьеры живыми – это показывает, что грош цена всей антироссийской кампании, которая четыре года ведется на Украине. Ее реальная ценность – это одно слово: "фейк". И здесь явно напрашивается аналогия с "делом Скрипалей": сейчас украинцы продемонстрировали всю липовую, лживую основу этого дела. Там абсолютно тот же сценарий", – сказал Андрей Суздальцев.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

Соседка предположила, что убийца пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

Украинская полиция заявляла, что рассматривает версию о причастности к инциденту российских спецслужб. Был опубликован фоторобот подозреваемого.

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