Политолог: украинская атомная энергетика опасна не только для самой Украины

В Раде рассказали о массовом бегстве работников АЭС с Украины. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что затронута очень серьезная проблема, у которой могут быть непредсказуемые последствия.

Массовый отток кадров с украинских атомных электростанций стал одной из ключевых проблем отрасли, сообщила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая в Facebook.

"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала", – написала парламентарий.

Она сообщила, что сотрудники предприятий уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Причиной подобного оттока кадров Войцицкая назвала недостаточное финансирование украинской атомной промышленности.

На Украине действуют четыре АЭС – Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта высказал мнение, что затронута очень серьезная проблема, у которой могут быть непредсказуемые последствия.

"Уедут специалисты, и тогда встанет очень серьезный вопрос: а что делать дальше с украинской атомной энергетикой, ведь она сейчас опасна не только для самой Украины, но и для соседних государств. Кроме того, вполне возможен захват АЭС экстремистами, крайними радикалами для шантажа, для угрозы террористическими действиями. То есть может возникнуть ситуация, когда международное сообщество должно будет принять решение взять под собственный контроль атомные электростанции, если на Украине будет продолжаться разрушение инфраструктурных систем. Так что вопрос затронут очень серьезный, очень важный. И дело не в том, что работники АЭС из-за эгоистических соображений хотят куда-то съехать, нет. Люди принимают рациональные решения в условиях нестабильной политической и социальной системы, видя опасность продолжения работы на атомных электростанциях, где постоянно нарушается технология, дисциплина труда, где постоянно происходят ЧП", – сказал Юрий Почта.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!