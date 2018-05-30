"Топорная работа". Аналитик о попытке обвинить Россию в убийстве Бабченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "верхом цинизма" попытки обвинить РФ в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, это убийство совершено именно сейчас.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве – это трагедия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, скажется ли убийство Бабченко на дальнейших отношениях между Россией и Украиной.

"Здесь нужно делать акцент на другом. Первое – произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль решительно осуждает это убийство и надеется на настоящее, а не показушное расследование.

Что же касается заявлений Киева о причастности России к убийству Бабченко, то, по словам Пескова, "русофобски сотрясать воздух" вместо того, чтобы говорить о необходимости тщательного расследования, – это верх цинизма.

Аркадия Бабченко убили накануне в Киеве. Преступник несколько раз выстрелил в спину журналисту на лестничной площадке. Украинская полиция заявила, что рассматривает различные версии случившегося, включая действия российских спецслужб. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что такие предположения похожи на провокацию.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что широкое внимание к убийству еще одного журналиста в Киеве повлияет на тщательность раскрытия преступления.

"Не меньшее внимание было привлечено и к убийству Павла Шеремета, и к убийству Олеся Бузины – но там все так и осталось на мертвой точке. То есть, исполнители, может, и понятны, но заказчики остались неизвестны. Киеву выгодно обвинить Россию в том, что произошло. Это, естественно, очень удобно на фоне тех событий, что происходят вокруг. И в преддверии Чемпионата мира по футболу, и то, что буквально за несколько часов до убийства Бабченко (президент Украины Петр) Порошенко заявил, что украинская сторона готовит встречу в нормандском формате – при том, что наша сторона этого не подтверждает. И неподтвержденная пока информация о том, что готовится новое наступление в Донбассе – были сообщения, что украинские ВВС начали проводить учения и поднимали самолеты для отработки ударов. Все говорит о том, что Киев пытается "перехватить повестку". И именно в этот момент убивают Бабченко – вся эта цепочка событий для меня лично не оставляет сомнений, кому это выгодно и кто это делал", – сказал Руслан Осташко.

Аркадий Бабченко ранее работал военным корреспондентом российских изданий: "Московского комсомольца", "Новой газеты", был телевизионным журналистом. С августа 2017 года находился в Киеве, вел передачу на телеканале ATR. Бабченко резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.

По словам Руслана Осташко, политические убийства в Киеве как будто специально обставлены так, чтобы обвинить в этом Москву.

"Конечно же, они и теперь будут пытаться обвинить Россию. Но мне кажется, что они делают это настолько топорно, что уже даже их население в это не поверит… Они убийства политические делают по одному лекалу, креатива в этом смысле у них явно не хватает – хватает его лишь для того, чтобы использовать это в пропаганде", – считает Руслан Осташко.

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