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"Топорная работа". Аналитик о попытке обвинить Россию в убийстве Бабченко

15:0730.05.2018
(обновлено: 15:42 30.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "верхом цинизма" попытки обвинить РФ в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, это убийство совершено именно сейчас.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве – это трагедия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Так он ответил на вопрос журналистов, скажется ли убийство Бабченко на дальнейших отношениях между Россией и Украиной.

"Здесь нужно делать акцент на другом. Первое – произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким", – сказал Песков. 

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт рассказал, кому могло быть выгодно убийство Бабченко
Он подчеркнул, что Кремль решительно осуждает это убийство и надеется на настоящее, а не показушное расследование.

Что же касается заявлений Киева о причастности России к убийству Бабченко, то, по словам Пескова, "русофобски сотрясать воздух" вместо того, чтобы говорить о необходимости тщательного расследования, – это верх цинизма.

Аркадия Бабченко убили накануне в Киеве. Преступник несколько раз выстрелил в спину журналисту на лестничной площадке. Украинская полиция заявила, что рассматривает различные версии случившегося, включая действия российских спецслужб. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что такие предположения похожи на провокацию. 

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что широкое внимание к убийству еще одного журналиста в Киеве повлияет на тщательность раскрытия преступления.

"Не меньшее внимание было привлечено и к убийству Павла Шеремета, и к убийству Олеся Бузины – но там все так и осталось на мертвой точке. То есть, исполнители, может, и понятны, но заказчики остались неизвестны. Киеву выгодно обвинить Россию в том, что произошло. Это, естественно, очень удобно на фоне тех событий, что происходят вокруг. И в преддверии Чемпионата мира по футболу, и то, что буквально за несколько часов до убийства Бабченко (президент Украины Петр) Порошенко заявил, что украинская сторона готовит встречу в нормандском формате – при том, что наша сторона этого не подтверждает. И неподтвержденная пока информация о том, что  готовится новое наступление в Донбассе – были сообщения, что украинские ВВС начали проводить учения и поднимали самолеты для отработки ударов. Все говорит о том, что Киев пытается "перехватить повестку". И именно в этот момент убивают Бабченко – вся эта цепочка событий для меня лично не оставляет сомнений, кому это выгодно и кто это делал", – сказал Руслан Осташко. 

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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Аналитик: насилие в отношении журналистов на Украине стало обыденностью
Аркадий Бабченко ранее работал военным корреспондентом российских изданий: "Московского комсомольца", "Новой газеты", был телевизионным журналистом. С августа 2017 года находился в Киеве, вел передачу на телеканале ATR. Бабченко резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. 

По словам Руслана Осташко, политические убийства в Киеве как будто специально обставлены так, чтобы обвинить в этом Москву. 

"Конечно же, они и теперь будут пытаться обвинить Россию. Но мне кажется, что они делают это настолько топорно, что уже даже их население в это не поверит… Они убийства политические делают по одному лекалу, креатива в этом смысле у них явно не хватает – хватает его лишь для того, чтобы использовать это в пропаганде", – считает Руслан Осташко. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Феликс Круль
"Топорную работу" можно понять как намёк на историю с Львом Троцким в Мексике. Оговорка по Фрейду, что называется. Российские спецслужбы действуют в лучших традициях НКВД.
15:58
30.05.2018
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Костя Предатор
"Топорная работа" - это работать официальным аналитиком
15:57
30.05.2018
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иван иванов первый
До каких пор мы будем кормить этого хохлятского волчару, который не то,что в лес смотрит, но постоянно норовит укусить побольнее своего кормильца.
15:52
30.05.2018
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Zara Za
Такая ужасная смерть такого талантливого писателя и никчесного человека.
15:43
30.05.2018
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Нормальный Герой
У либерастов сегодня траур. А я наоборот чувствую радость, от того, что враг и предатель получил по заслугам. И лишь немного жаль, что это не наши спецслужбы его покарали.
15:25
30.05.2018
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Евгений Баймиев
Нормальный Герой, это же хорошо, что нашим не приходится марать руки.
15:50
30.05.2018
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Костя Предатор
Нормальный Герой, Чего вдруг у директора "Роснано" траур? Перегрелся?
15:57
30.05.2018
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