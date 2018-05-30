Политолог: есть признаки готовящейся большой военной операции в Донбассе

Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев предположил, какую установку получили ВСУ и какими могут быть последствия.

Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", – говорится в сообщении.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев прокомментировал ситуацию.

"Ситуация на Украине и в мире складывается таким образом, что все больше признаков готовящейся большой военной операции на юго-востоке Украины, которая может быть направлена не только против (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик, но и против России. Мы видим передвижение войск в Европе, мы видим на протяжении нескольких месяцев готовящуюся военную кампанию. Поэтому вполне резонно предположить, что ВСУ получили целевую установку на то, чтобы применять авиацию во время военных действий на юго-востоке Украины. Все это может послужить началом полномасштабной войны", – сказал Владимир Киреев.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь ей руководит не СБУ, а непосредственно военные.

В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".

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