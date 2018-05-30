Мнение: подключение РФ к решению корейских проблем имеет самый прямой смысл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 10 апреля 2018

МИД РФ объявил о предстоящем 31 мая визите главы ведомства Сергея Лаврова в Северную Корею. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов выразил мнение, что этот визит давно назрел.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР. Официальный визит назначен на 31 мая, сообщается на сайте МИД. Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит двустороннюю повестку дня, ситуацию вокруг Корейского полуострова и другие международные проблемы.

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества – ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о предстоящем визите Сергея Лаврова в КНДР.

"Этот визит назрел давно: подключение России к процессам, которые идут на Корейском полуострове, имеет самый прямой смысл. Оно выгодно всем участникам той "игры", которая разворачивается на полуострове. Помимо того, что Россия имеет общую границу с КНДР, у нашей страны – очень позитивная история в отношениях с единой Кореей. В ходе русско-японской войны (1904-1905 гг. – ред.), Россия, в том числе, фактически давала отпор притязаниям Японии на контроль над Корейским полуостровом. В Корее это помнят, и в обеих Кореях к России относятся очень позитивно. Россия, со своей стороны, заинтересована не только в решении той проблемы, которой формально озабочен Совбез ООН – ракетно-ядерной программой КНДР – но и в решении корейской проблемы в целом. Участие нашей страны совершенно необходимо и оно должно крайне позитивно отразиться на перспективах решения существующих проблем", – считает Владимир Терехов.

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако затем американский лидер отказался от саммита.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выразил надежду на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона и заявил, что США не следует занимать жесткую позицию в отношении КНДР.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!