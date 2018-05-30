"Не только господство в воздухе". Эксперт оценил возможности Cу-57

Опубликовано видео боевого разворота истребителей Су-57. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка рассказал о задачах и возможностях истребителя пятого поколения.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57, снятое с беспилотника. Кадры сделаны во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018". Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника, сообщает телеканал.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12-ти машин ВКС получат в 2019 году.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка высказал мнение, что возможности истребителя действуют на потенциального противника и морально.

"Главная задача самолета – завоевание господства в воздухе, а это значит, что он должен уничтожать любые воздушные цели, которые будут находиться в нашем небе. Вместе с тем, используя опыт предыдущего самолета семейства Су-27, самолет Су-57 имеет возможность дальнейшей модификации и может быть многофункциональным. Это значит, что он может работать не только по воздушным целям, но и по наземным площадным и точечным целям, уничтожая самые различные объекты на поверхности земли, а также углубленные бункеры. Самолет использует интеллектуальную систему, которая взаимодействует с другими самолетами, и, в зависимости от ситуации, выбирает самую опасную, главную цель, которую необходимо уничтожить в первую очередь. В данный момент, когда происходит усиление военного потенциала стран НАТО у наших границ, это имеет огромное значение, это и морально действует на потенциального противника", – сказал Виктор Прядка.

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