Политолог об обвинениях в адрес России по МН17: наши оппоненты "зарываются"

Россия ответила на призывы западных стран взять вину за крушение Boeing рейса МН17 на востоке Украины. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что Запад превратил голословные обвинения в адрес РФ в тренд международной политики.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал безапелляционными призывы к Москве взять вину за крушение малайзийского Boeing на востоке Украины.

"Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.

По его словам, Россия готова всячески помогать "транспарентному и независимому расследованию", но не может принять "беспочвенных выводов" совместной следственной группы.

"Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", – подчеркнул Небензя.

Ранее с призывом к России признать вину за катастрофу выступил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. На этом также настаивает Австралия. Несмотря на то, что расследование еще не завершилось, страны также предлагают России начать процесс по выплате компенсаций семьям погибших.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что Запад уже превратил бездоказательные обвинения в адрес России в тренд международной политики.

"Вообще этот стиль "хайли-лайкли" (бездоказательных обвинений – ред.) становится основным трендом международной политики в отношении России, да и не только в отношении нее, а в отношении любого государства, которое расходится с коллективным Западом во мнении по тому или иному вопросу. Это такой голливудский медийный жанр голословных обвинений, не требующих доказательств… Как говорится, потому что мы с вами не в суде – это известный аргумент в подобных случаях. Поэтому, собственно, все так и развивается. Мы сейчас видим открытие второго сезона популярного сериала "Скрипали" в исполнении все тех же британских продюсеров – Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Мы видим очередные голословные обвинения с этим Boeing, какие-то там журналистские расследования. Просто какой-то абсолютный бред, фантасмагория. Все это действительно очень похоже на сериальный жанр, такой нон-фикшн. К сожалению, мы живем в такое время, когда вот этот стиль становится основным трендом", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, в данном случае есть два способа реагирования на действия Запада.

"Как мне кажется, здесь два пути, как можно реагировать на подобные вещи. Первый способ, который мы и применяем – собака лает, а караван идет. А второй вариант – самим освоить эту манеру и использовать ее в обратную сторону. Мне кажется, тогда мало не покажется никому, ведь они просто не представляют такого развития событий. Я не призываю к подобным действиям, но уж больно далеко заходят наши оппоненты и, откровенно говоря, зарываются", – заключил политолог.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

На прошлой неделе Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования инцидента. В презентации утверждается, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске.

Москва категорически отвергает эти обвинения. Так, российский МИД заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование велось предвзято и однобоко. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

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