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Экономист: говоря о европейском кризисе, Сорос лукавит

10:4530.05.2018
(обновлено: 10:48 30.05.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАмериканский миллиардер Джордж СоросАмериканский миллиардер Джордж Сорос
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Миллиардер Джордж Сорос предрек новый финансовый кризис в Евросоюзе. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире радио Sputnik объяснил, что может стоять за этим предсказанием.

Евросоюзу придется столкнуться с масштабным финансовым кризисом из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков, считает миллиардер Джордж Сорос. 

Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".

"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", – приводит Bloomberg слова Сороса.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире радио Sputnik объяснил, что мог иметь в виду Сорос, делая такие заявления.

"Сорос хочет показать, что ЕС не идет путем, который США считают правильным, и который якобы ведет ЕС к экономической устойчивости и защищает от этого кризиса. Его, по словам Сороса, можно избежать с помощью целого ряда мероприятий, в том числе политических, что выглядит не очень убедительно. Дело все в том, что Евросоюз шаг за шагом все больше поворачивает от США в какую-то иную сторону. Если бы в ЕС следовали указаниям Сороса, и Трансатлантическое партнерство было бы реальностью (заключение этого соглашения ожидалось в 2014 году, оно должно было прочно связать ЕС с Америкой и поставить американские компании выше "еврократии", то есть создать фантастические привилегии для американского бизнеса в Европе), то кризис был бы уже сейчас. Это был бы жуткий кризис, связанный с развалом европейской экономики, потому что в этом случае она отодвигалась бы до уровня унизительной периферии США. Не было бы понятно, зачем развивать какое-то производство в Европе, когда есть США. Трансатлантическое партнерство, на которое Сорос уповает как на средство, способное спасти Европу от кризиса, только спровоцировало бы развал европейской экономики", – считает Василий Колташов. 

По его мнению, заявление Сороса показывает беспокойство по поводу возможного кризиса, в первую очередь, в США.

"Сорос лукавит. Он выдает политические требования американского государства, за которыми стоят, конечно, финансовые круги, за реальные факторы, способные привести к кризису. Кризис будет, но, возможно, из-за Америки, из-за фондового рынка, где раздуваются безумные "пузыри". И чтобы эти пузыри не лопались, Соединенным Штатам нужно грабить другие страны, в том числе Евросоюз, при этом ласково называя его своим партнером и другом. Не Европа может оказаться эпицентром кризиса, а опять США, поскольку проблем там накоплено очень много. Это не значит, что в Европе их нет. Но эта форма, которую выбрал Сорос, показывает, что это, в первую очередь, беспокоит американские финансовые элиты. Они понимают, что у них непрочная почва под ногами, но не могут с этим ничего поделать. При этом осознают, что будет новая волна кризиса. Но что они сделали для того, чтобы оздоровить американскую экономику? Я напомню, что в 2008 году именно Джордж Сорос сформулировал экономическую стратегию администрации Обамы, сказал: просто давайте нам, финансистам, денег, и не надо требовать у нас взамен ничего, включая наши акции", – отметил Василий Колташов.

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