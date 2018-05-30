"Челюсти аллигатора" могут немного разжаться. Аналитик о санкциях США

Американские СМИ сообщили о предполагаемых условиях сделки США с Олегом Дерипаской. Тактика американского Минфина говорит об изначальной непродуманности санкций, такое мнение выразил в эфире радио Sputnik аналитик Алексей Панин.

Министерство финансов США намекнуло, что может позволить Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании En+ Group PLC в пределах 40% в рамках договора об отмене санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bloomberg, в министерстве отметили, что доля Дерипаски в компании должна быть "значительно меньше 50%", однако никаких конкретных цифр не привели. Отмечается, что в настоящий момент доля Дерипаски в компании составляет 66%.

Как сообщает агентство, представитель Минфина США и Дерипаска от комментариев отказались.

Ранее в министерстве финансов США заявляли РИА Новости, что сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка.

Директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что тактика Минфина США говорит об изначальной непродуманности американских санкций.

"Оторопь вызывает позиция Минфина, который ввел совершенно непродуманные санкции, ударившие по большому числу производителей в самых разных частях света. Сначала внезапно санкции вводятся, потом там же в Вашингтоне (он никогда не признает факт внешнего давления, но рискну предположить, что были настойчивые просьбы из Парижа и Берлина) эти санкции пересматривают – все это показывает, что никакой реальной системной подготовки при публикации новых списков просто нет. И это плохая новость вообще для всех крупных российских бизнесменов, потому что это механизм, основанный на неопределенности. Если риски можно считать, то их можно минимизировать, а с неопределенностью просто приходится жить. То есть каждое утро вы просыпаетесь и проверяете сайт американского Минфина: не внесли ли вас в списки, потому что пять лет назад вы встретились с Владимиром Путиным на какой-то конференции", –сказал Алексей Панин.

По его мнению, решение по En+ Group PLC, если оно будет принято, станет прецедентом.

"(Американские санкции) – это как челюсти аллигатора. Когда они смыкаются, поднять их практически невозможно. И если санкции против компании будут пересмотрены, то это будет прецедентом. Потому что американские санкции имеют тенденцию длиться десятилетиями", – отметил Алексей Панин.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября.