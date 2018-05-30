Мнение: по поводу "Северного потока-2" Украине надо пенять на себя

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину не критиковать "Северный поток-2". Ситуация в мире меняется, отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин.

Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток-2", заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве. Его слова приводит канал "112 Украина".

"Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о "Северном потоке-2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они дадут результаты", – заявил Штайнмайер

При этом президент ФРГ отметил, что опасения Украины лишиться транзита российского газа безосновательны.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае запуска трубопровода "Северный поток-2" Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины. Причем, по его мнению, это должен быть трехсторонний договор, который подпишет еще и Германия.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин напомнил, что именно поведение Украины стало одной из причин строительства "Северного потока-2".

"Ситуация в мире меняется. Для Германии "Северный поток-2" становится все более важным. Тем более сейчас, когда отношения Германии с США сильно испортились. А украинская критика Германии становится все более неуместной для европейских слушателей. Украина делает вид, что она занимает объективистскую позицию, хотя на самом деле заботится только о своих внутренних интересах. Потому что, действительно, "Северный поток-2" – это плюс для России и Европы и минус для Украины. Но, мягко скажем, Украина к созданию "Северного потока-2" причастна изначально, потому что именно она своими действиями заставила Россию задуматься об обходных путях поставок газа в Европу. Так что Украине надо пенять в основном на себя", – сказал Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что строительство "Северного потока-2" – это геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими интересами, а стремится подорвать единство Европы.

В заявлениях Киева – забота не о Европе, а о собственной выгоде, отметил Михаил Смолин.

"Нет никакого повода критиковать страны Европы, которым выгодно получать газ непосредственно из России, минуя очень несолидного и такого вороватого посредника как Украина. Германии надоело слушать эту критику со стороны Украины, тем более что в политическом плане Германия периодически поддерживает позицию Украины и по Донбассу, и по Крыму, и по многим другим вопросам. Поэтому у Украины жаловаться на Берлин нет никакого повода. В ее позиции нет ничего, кроме заинтересованности в экономической прибыли от поставок через их страну российского газа", – уверен Михаил Смолин.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

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