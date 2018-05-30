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Политолог: Крымский мост – серьезная проблема для Украины

08:5930.05.2018
(обновлено: 09:25 30.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского мостаАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве выдают желаемое за действительное, говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом, объяснили в Симферополе. Однако в Киеве так просто не успокоятся, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Шаповалов.

Киевские власти в очередной раз выдают желаемое за действительное, говоря о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Ранее Борис Бабин, занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", заявил изданию "Обозреватель" о проблемах, которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив. Он заявил, что мост "очень негативно сказывается на торговом судоходстве", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности. Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, идущим по Керченскому проливу.

"Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логистические, и с этой задачей мост справился", – сказал РИА Новости Полонский.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что сама по себе тема Крымского моста Киеву неприятна.

"Крымский мост – это крайне неприятная для Украины тема, потому что она демонстрирует технологический уровень России, который современной Украине недоступен (несколько десятков лет в центре Киева не могут реконструировать мост). Это триумф России, и поэтому в информационной войне изначально использовались самые разные тезисы. Которые должны были свидетельствовать, что, во-первых, Крымский мост не будет построен ни при каких обстоятельствах, во-вторых, если он будет построен, он будет разрушен, в-третьих, деньги будут разворованы, в-четвертых, Россия не способна его построить, потому что не обладает соответствующими технологиями, и так далее. Сейчас мост стал реальностью и является крупнейшим подобного рода сооружением в Европе и одним из крупнейших в мире. А также зримым свидетельством того, что наша страна обладает мощным интеллектуальным, техническим и организационным ресурсом", – сказал Владимир Шаповалов.

Он предположил, каких "новостей" про мост можно ждать из Киева в будущем.

"Конечно, отрицать реальность дальше уже невозможно. Но отказаться от той темы, которая на протяжении трех лет была в топе украинских новостей, Киев не сможет. И в ближайшее время, и, скорее всего, в отдаленной перспективе Крымский мост будет объектом информационных нападок со стороны Украины. Будет отрабатываться тема безопасности – постоянно будут вбрасывать сюжеты о том, что мост разваливается, что он может быть уничтожен штормом или разрушится сам. Это тема бесконечная. Во-вторых, конечно, будут эксплуатировать тему якобы незаконности строительства. В-третьих, тех убытков, которые Украины якобы понесла и понесет от строительства Крымского моста. Возможно, появятся новые сюжеты. В данной ситуации для Украины сам факт того, что мост построен – это серьезная проблема. Поэтому украинские СМИ будут продолжать фейковую кампанию против России, связанную с Крымским мостом", — полагает Владимир Шаповалов.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

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