Аналитик: насилие в отношении журналистов на Украине стало обыденностью

Постпред России при ООН Василий Небензя после убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко отметил, что на Украине журналисты находятся в опасности. Кто мог стоять за убийством Бабченко, в эфире радио Sputnik предположил аналитик Владислав Гулевич.

Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое, заявил в рамках Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, не враждебные, а просто оппозиционные на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля", – сказал он.

Небензя предположил, что украинская власть может обвинить в произошедшем Россию, как не раз уже происходило до этого. "Другие журналисты убегают из страны от преследований. А если нет – их арестовывают. Как Кирилла Вышинского – гражданина Украины и главу РИА Новости Украина", – добавил постпред.

По его словам, Украина живет в двух мирах: в том, где есть вторжение России, и в реальном мире, где такового нет. "Именно для того, чтобы реальность не пересекалась с созданным Киевом виртуальным миром, необходим жесткий контроль информационного пространства", – заключил он.

Намеки о возможной причастности России уже прозвучали из уст министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседании Совбеза ООН по Украине. Он отметил, что пока рано говорить, кто может за этим стоять, но заявил, что Россия использует "разные тактики для дестабилизации Украины".

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация с журналистами на Украине уже не удивляет.

"Насилие в отношении журналистов на Украине стало обыденным явлением. Против всех – в том числе против тех, кто настроен оппозиционно по отношению к России и Кремлю. Я думаю, то, что происходит на Украине с журналистами, – это общая генеральная линия той власти, которая сейчас правит в Киеве. И опять-таки нельзя скидывать со счетов то, что националистические формирования считают даже оппозиционных российских политиков отнюдь не друзьями и союзниками Украины. У радикальных украинских националистов никаких особых симпатий к российским оппозиционерам нет. Поэтому не исключено, что случившееся с Бабченко было личной инициативой какого-то очередного националистического вождя местечкового разлива", – полагает Владислав Гулевич.

Трагедия произошла вечером во вторник в Киеве. Журналиста Аркадия Бабченко убили на лестничной площадке тремя выстрелами в спину, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Как заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, одна из версий – действия российских спецслужб.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве российского гражданина. МИД России потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.

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