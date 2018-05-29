"Операция под прикрытием". Эксперт о подготовке новых "химатак" в Сирии

В Сирии рассказали о подготовке Соединенными Штатами и их партнерами новых постановочных химатак. В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Тарасов высказал мнение, кого еще США могут обвинить в применении химического оружия.

США продолжают готовить постановочные операции с использованием химического оружия в Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на источник в Национальном комитете по ликвидации химического оружия.

Как отмечает СМИ, американские разведывательные и военные службы используют своих агентов, чтобы инсценировать химатаки в некоторых районах страны, а потом обвинить в этом Дамаск.

Как передает агентство со ссылкой на слова источника, сирийское правительство осуждает эту "новую постановку". Дамаск также подтверждает, что в ней участвуют некоторые другие западные государства, в том числе Франции и Великобритании. Таким образом эти государства хотят оправдать атаки по территории Сирии.

Собеседник агентства также заявил, что террористы, которые раньше сотрудничали с "Исламским государством"*, теперь работают с США и так называемыми "Сирийскими демократическими силами" (СДС). По его словам, они забирают семьи из районов под контролем СДС на американскую базу в районе месторождения Эль-Джафра. Там этих людей готовят стать "жертвами" несуществующей химической атаки со стороны сирийской армии.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, кого еще США могут обвинить в применении химического оружия.

"США продолжают серию своих спектаклей, все рассчитано на громкий шумовой эффект — политический. Они уже инсценировали химатаку в Гуте, обвинили во всем сирийское правительство, российскую сторону – якобы она поддерживала эти действия. Но когда дошло до серьезных разбирательств, то они сбежали в кусты. США самостоятельно проводили так называемую исследовательскую работу, итоги которой до сих пор неизвестны. Но нам известно, что это был грубый фальсификат. И сейчас они, видимо, готовят какую-то новую операцию под прикрытием старого сюжета. Надо быть готовыми к очередному ходу со стороны США и их партнеров на сирийском направлении. А, может быть, и не только на сирийском. Они могут обвинить в использовании химоружия и Иран", — сказал Станислав Тарасов.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. После этого США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства запрещенных веществ. Они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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