Мнение: говоря об отношениях с Россией, Гройсман выбрал "странную аллюзию"

Украинский премьер Владимир Гройсман сравнил отношения с Россией с попыткой завести дружбу с медведем. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Денис Денисов высказал мнение, что Киев не способен налаживать двусторонние отношения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с РФ с попыткой завести дружбу с медведем.

"Отношения с Россией. Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба", – написал Гройсман в Twitter.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Комментируя нынешнее заявление Гройсмана в эфире радио Sputnik, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что киевские власти просто не способны налаживать двусторонние отношения.

"Если бы четыре года назад на Украине не произошел бы государственный переворот, когда в нарушении конституции была захвачена власть, то, думаю, не пришлось бы госчиновникам делать подобные сравнения – достаточно странные аллюзии. И это при том, что сами они просто не способны и не готовы идти на компромиссы либо на нормализацию отношений. Ведь что могут подразумевать эти слова? То, что нынешняя киевская власть просто не видит, как можно нормализовать отношения. Но в данном случае, как говорится, ларчик просто открывался: Украина является подписантом Минских соглашений, она взяла на себя целый ряд обязательств, но мы видим, что за все время Украина фактически ничего не реализовала. Это какая-то странная параллельная реальность: в чем-то обвиняют Россию, при том, что сами совершенно ничего не делают, а если и делают, то только то, что направлено на ухудшение российско-украинских отношений", – сказал Денис Денисов.

Ранее со стороны Киева в адрес России звучали также обвинения в шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР и даже в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

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