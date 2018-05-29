"Святее папы римского". Политик о желании Польши разместить дивизию США

Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране. В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков отметил, что старания Варшавы угодить Вашингтону неслучайны.

Польша предложила США разместить в стране бронетанковую дивизию. Документ под названием "Предложение для постоянного присутствия США в Польше" опубликовало министерство национальной обороны страны. На эти цели Варшава готова выделить от полутора до двух миллиардов долларов. В качестве одного из возможных мест размещения дивизии Польша предложила территорию в районе городов Быдгощ и Торунь.

Обоснованием для присутствия американских войск в Польше традиционно объявлено "усиление российской угрозы".

Варшава утверждает, что Москва пытается "открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте". Указывается, что поддержка Польши может выразиться в "создании совместных военных объектов и обеспечении более гибкого передвижения сил США". Польша также планирует разрешить американским военным использовать "дополнительную инфраструктуру, принадлежащую министерству национальной обороны, государственным и местным административным учреждениям".

Накануне о решении польских властей сообщали СМИ. В Кремле заявили, что подобный шаг – суверенное решение Варшавы, но он повлечет ответные действия Москвы. Подчеркивается, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам не способствует стабильности на континенте.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков отметил, что старания Польши угодить Вашингтону неслучайны.

"Польша постоянно желает позиционировать себя как главного союзника Соединенных Штатов в Европе, быть в этом смысле "святее папы римского". Заявление польских политиков с просьбой к США разместить танковую дивизию – из этой же серии. До этого Варшава сказала, что сама готова оплатить американскую военную базу. То есть готовы лезть из кожи вон, чтобы американское присутствие на территории Польши и в регионе возрастало. Думаю, Польша прекрасно понимает свою роль в деле ослабления Евросоюза, потенциального создания конфликта с Германией, которую отводят полякам американцы. Но Польша с этим согласна. Думаю, что не последнюю роль здесь играют не только экономические преференции, которые поляки собираются получить, но и некие фантомные имперские боли польского государства, которое по-прежнему хочет видеть себя "от моря до моря". От этой старой несбыточной надежды там до сих пор не отказались", – сказал Николай Стариков.

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