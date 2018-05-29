"Телега впереди лошади". Политолог назвал цель инициатив Киева по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует созыв в ближайшее время встречи в "нормандском формате", чтобы обсудить введение миротворцев ООН в Донбасс.
Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что они обсудили возможность проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия и Франция), но конкретная дата не называлась. Меркель отметила, что министры иностранных дел входящих в эту четверку стран начали на уровне советников работу по подготовке саммита.
В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал заявления Порошенко.
"Думаю, общая стратегия Киева не поменялась. Она заключается в том, чтобы обсуждать очень много разных инициатив, но не выполнять то, что написано в Минских соглашениях, а там и по миротворцам тоже все прописано. Попытки Киева поставить телегу впереди лошади не новы, они стабильно появляются исключительно для того, чтобы забить информационное пространство. Ведь власти Украины не относятся к этому конфликту как к трагедии, к гражданской войне, а относятся как к информационному противостоянию с Россией. Поэтому инициатив они могут выдвигать много – самых разных и абсурдных. Мы постоянно являемся свидетелями этого", – сказал Семен Уралов.
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