"Телега впереди лошади". Политолог назвал цель инициатив Киева по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует созыв встречи в "нормандском формате" для обсуждения ввода в Донбасс миротворцев ООН. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов рассказал, в чем, по его мнению, заключается стратегия Киева.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует созыв в ближайшее время встречи в "нормандском формате", чтобы обсудить введение миротворцев ООН в Донбасс.

"Я уверен в том, что это (миротворческую миссию ООН в Донбассе – ред.) мы должны обсудить в рамках "нормандского формата". Я инициирую как можно быстрее его созыв в ближайшее время", – заявил он в ходе совместного брифинга с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что они обсудили возможность проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия и Франция), но конкретная дата не называлась. Меркель отметила, что министры иностранных дел входящих в эту четверку стран начали на уровне советников работу по подготовке саммита.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал заявления Порошенко.

"Думаю, общая стратегия Киева не поменялась. Она заключается в том, чтобы обсуждать очень много разных инициатив, но не выполнять то, что написано в Минских соглашениях, а там и по миротворцам тоже все прописано. Попытки Киева поставить телегу впереди лошади не новы, они стабильно появляются исключительно для того, чтобы забить информационное пространство. Ведь власти Украины не относятся к этому конфликту как к трагедии, к гражданской войне, а относятся как к информационному противостоянию с Россией. Поэтому инициатив они могут выдвигать много – самых разных и абсурдных. Мы постоянно являемся свидетелями этого", – сказал Семен Уралов.

С 2017 года идут дискуссии по вводу в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент РФ заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.