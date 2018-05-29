Политолог: армия Украины теряет стимул к тому, чтобы выглядеть достойно

Украинский прокурор рассказал о высоком уровне преступности среди военных. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что большинство преступлений с применением оружия – это грабежи.

Военная прокуратура Украины с апреля 2014 года завела более 27 тысяч уголовных дел на 43 тысячи украинских военных, это около четверти от всех служащих в ВСУ; уровень преступности в армии за последние годы резко вырос, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих… За весь период военными прокуратурами в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 27,2 тысячи уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тысячи военнослужащих. Это четвертая часть армии", – сказал Матиос во время выступления в Харькове, которое транслировал телеканал "112 Украина"

По его словам, за неполные пять месяцев 2018 года военнослужащими совершено 5179 преступлений, по которым заведены уголовные дела.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что большинство преступлений – это грабежи.

"Армия деморализуется, мародерствует, теряет стимул к тому, чтобы хотя бы выглядеть достойно. Учитывая тот факт, что во время боевых действий добробаты, военнослужащие украинской армии жили всевозможными грабежами и чувствовали себя нормально, то в период относительного затишья этого "дополнительного заработка" у них нет. Поэтому, заметьте, как только эти добробаты, военные появляются в тылу, то практически все вооруженные преступления там связаны именно с ними. Какое преступление ни возьми, уже заранее можно сказать, что почти наверняка его совершил либо нынешний, либо в недавнем прошлом боец АТО", – сказал Владимир Корнилов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!