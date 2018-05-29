Эксперт: мы способны видеть "невидимки" F-35 и F-22, а значит – их сбивать

У России есть "плохие новости" для американских истребителей-невидимок: российские технологии – в шаге от того, чтобы сбивать F-35 и F-22, пишет NI. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал публикацию.

Россия и Китай находятся в шаге от создания технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22, пишет журнал The National Interest.

Москва и Пекин уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем, указывает автор статьи. Кроме того, оборонная промышленность обоих государств обладает сетями передачи данных в воздухе. Уже сейчас у России и Китая есть все средства для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи, сообщает издание.

"Как только русские и китайцы смогут связать с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше истребителей, оснащенных инфракрасными поисково-следящими системами с длинноволновым диапазоном, у них появится основная часть компонентов для создания систем, способных противостоять стелс-технологии", – говорится в материале.

Подобные разработки вкупе с передовыми алгоритмами слияния датчиков "значительно снизят" функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения, считает автор публикации. Он также отмечает, что модернизация технологий ведения боя – лишь вопрос времени, и уберечь американские F-35 и F-22 от развития новых систем вряд ли удастся.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал публикацию.

"Авторы материала немного преуменьшают наши заслуги. Дело в том, что мы уже сегодня можем сбивать и F-35, и F-22. Эти самолеты не являются невидимыми, их наши станции обнаруживают, мы можем наводить на них свои ракеты – как "земля-воздух", так и "воздух-воздух". Неслучайно американские F-22, когда встречаются в небе Сирии с нашими Су-35, отворачиваются и уходят в сторону. Это происходит не только потому, что мы с американцами договорились не мешать друг другу в небе, но и потому, что наши самолеты со своими радарами способны перехватить многие тактико-технические характеристики этого самолета и, конечно, наводить на него свои ракеты. Так что мы находимся не в шаге от этих возможностей, как пишут американцы, мы уже – за этими возможностями. Мы способны видеть американские истребители-невидимки, а значит – их сбивать", – сказал Виктор Литовкин.

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